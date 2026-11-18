Argentina también vivió su propia avant premiere de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva película de la exitosa franquicia cinematográfica. El evento se realizó en la imponente pantalla de IMAX y convocó a numerosos fanáticos que se lookearon especialmente para la ocasión.

La noche también contó con la presencia de distintas figuras del espectáculo y las redes sociales, que dijeron presente para disfrutar de la proyección anticipada del esperado estreno.

Entre los invitados estuvieron Juli y Loly Poggio, Albana Fuentes, Felipe Boudo, Joaquín Jacob, Gustavo Bassani, Mey Martorelli y Maki Giménez, quien asistió junto a Agus Cabaleiro.

Por: Enzo Sacco

Por: Enzo Sacco

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Por: Enzo Sacco

Con looks especialmente elegidos para la ocasión y una gran convocatoria de seguidores, la avant premiere se convirtió en una noche especial para los fanáticos de la saga en Argentina.