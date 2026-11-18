Paula Chaves mostró la impactante remodelación de su nueva casa: el antes y el después (capturas de Instagram)

El año pasado, Paula Chaves y Pedro Alfonso dieron un gran paso en familia al adquirir una nueva propiedad pensada para disfrutar con sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Tras meses de intensos trabajos de renovación tanto en el interior como en la fachada, además de la construcción de nuevos sectores, fue la propia conductora quien decidió abrir las puertas de manera virtual y mostrarle el impresionante cambio a sus seguidores en Instagram.

Paula Chaves mostró la impactante remodelación de su nueva casa (Video del Instagram de Paula Chaves)

LA CASA DE SUS SUEÑOS

Con la emoción a flor de piel, Paula compartió detalles de la historia detrás de la propiedad: “Compramos esta casa llena de amor y energía linda, de una familia que nos contó que la habían disfrutado mucho con sus hijos y después con sus nietos”.

Paula Chaves mostró la impactante remodelación de su nueva casa: el antes y el después (Instagram)

Paula Chaves mostró la impactante remodelación de su nueva casa: el antes y el después (Instagram)

Aunque reconoció que la estructura original ya era atractiva, necesitaban adaptarla a las necesidades de la familia: “Era divina, pero queríamos agrandarnos un poco más”. Además, reveló cuál fue el detalle natural que terminó por conquistarla al momento de decidirse: “Por ese árbol siento que la compré. Me lo imaginaba verde en mi ventanal”.

Paula Chaves mostró la impactante remodelación de su nueva casa: el antes y el después (Instagram)

El gran cambio de la casona: el antes y el después

La remodelación absoluta incluyó una modernización total de los espacios, pasando de un estilo tradicional y oscuro a uno minimalista, luminoso y de líneas contemporáneas.

La fachada y el exterior:

El antes: la casa lucía un tono gris plomizo oscuro en sus paredes de ladrillo a la vista, con aberturas blancas tradicionales, herrería oscura en los balcones y un portón de rejas al frente. El jardín y la piscina conservaban una estética clásica.

El después: la propiedad fue completamente renovada en tonos claros, predominando el blanco y detalles en gris tostado, con un estilo moderno y sofisticado. Se reemplazaron las aberturas por estructuras negras de diseño limpio y se parquizaron los accesos con macetas y vegetación.

Paula Chaves mostró la impactante remodelación de su nueva casa (Fotos de Instagram)

Paula Chaves mostró la impactante remodelación de su nueva casa (Fotos de Instagram)

Paula Chaves mostró la impactante remodelación de su nueva casa (Fotos de Instagram)

La zona de la pileta y espacios recreativos:

Se intervino por completo el sector exterior, incluyendo el desarmado de la pileta anterior y la construcción de una nueva piscina con revestimiento moderno en tonos verdes. También se sumaron nuevos sectores de galerías, quincho, muros oscuros de contraste y decks para disfrutar al aire libre.

Ampliación interior y luminosidad:

Se rediseñaron y ampliaron los ambientes para ganar metros cuadrados, incorporando ventanales de vidrio repartido y paños vidriados de piso a techo que conectan directamente el interior con el jardín y la vista verde que tanto soñaba Paula.