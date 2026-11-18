OLGA se prepara para dar un nuevo paso en su propuesta de contenidos con el estreno de su primer documental. Se trata de Yo no soy de aquí, un rescate en el Mediterráneo, una producción protagonizada por Lucas Fridman que propone una mirada en primera persona sobre la crisis migratoria y el trabajo de las organizaciones que realizan tareas de rescate en el mar.

El especial estará disponible este domingo 22 de noviembre, desde las 20, a través del canal oficial de OLGA en YouTube.

Para realizar el documental, Fridman se embarcó durante diez días en el Solidaire, un buque de rescate de migrantes impulsado por una ONG fundada por Enrique Piñeyro. El viaje lo llevó a recorrer una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta y a conocer las historias de personas que arriesgan sus vidas en busca de un futuro mejor.

La experiencia contó también con la participación de Enrique Piñeyro y el periodista Joaquín Sánchez Mariño, quienes acompañaron al conductor durante esta travesía.

Foto: prensa OLGA

De qué trata el primer documental de OLGA: el viaje de Lucas Fridman por el Mediterráneo

Yo no soy de aquí, un rescate en el Mediterráneo se adentra en una problemática humanitaria que tiene como escenario una de las rutas marítimas más mortales del mundo.

Durante diez días, Lucas Fridman acompañó el trabajo de la tripulación del Solidaire, una embarcación que realiza misiones de rescate para asistir a migrantes que intentan atravesar el Mediterráneo.

El barco, que lleva más de dos años de actividad, ya realizó más de 60 misiones y rescató a casi 3.000 personas.

A lo largo de la travesía, el documental busca acercarse a las historias de quienes emprenden esos viajes en condiciones extremas y también mostrar el trabajo de las personas que salen a su encuentro en medio del mar.

La producción propone así una mirada que combina el relato periodístico, la experiencia personal y el registro documental de una realidad que atraviesa a miles de personas.

Foto: prensa OLGA

El estreno de OLGA en el cine: quiénes estuvieron en la presentación del documental

Antes de su lanzamiento en YouTube, el documental tuvo una proyección exclusiva en el Auditorio del MALBA.

La presentación reunió a figuras del mundo del espectáculo, el periodismo y el streaming que se acercaron para acompañar a Lucas Fridman, Enrique Piñeyro y Joaquín Sánchez Mariño.

Entre los invitados estuvieron Migue Granados, Nati Jota, Gime Accardi junto a Seven Kayne, Luciana Geuna, María Laura Santillán, Boy Olmi, Agostina Di Stefano, Eial Moldavsky, Pablo Granados y Laura Favaloro, entre otros.

OLGA amplía su propuesta y apuesta por su primer documental

Con este estreno, OLGA continúa expandiendo su universo audiovisual y apuesta por contenidos que van más allá de su programación habitual.

El canal, conocido por sus ciclos diarios en vivo y sus producciones de entretenimiento, también viene desarrollando contenidos on demand, ficciones y grandes experiencias en vivo.

Ahora, con Yo no soy de aquí, un rescate en el Mediterráneo, suma por primera vez un documental a su catálogo y se acerca a una temática de alcance internacional desde una perspectiva periodística y humana.

Cuándo ver el documental de OLGA