Mirá lo que contaron en Nuevo Día sobre el empresario y la actriz.

La salud de Norberto Marcos flaqueó en la última semana, justo luego de que se reuniera con Fátima Florez para intentar resolver sus diferencias, y ahora que el empresario está internado a punto de una cirugía, desde su entorno apuntan contra su expareja.

“Fátima tiene el ingreso prohibido al Sanatorio de la Trinidad de Palermo por pedido expreso de los hijos de Norberto, Federico y Victoria”, afirmó Juan Etchegoyen.

“Norberto quiere recibir a Fátima, pero sus hijos no quieren saber nada. Siente que si va se va a hacer mala sangre de nuevo”, continuó.

El estado de WhatsApp de Fátima Florez que enfureció a los hijos de Norberto Marcos.

Ahí aclaró que la expareja está lejos de conciliar la parte económica y comercial tras 26 años: “Obvio que no hay acuerdo entre Norberto y Fátima”.

El detonante habrían sido unas frases que la capocómica hizo en su cuenta de WhatsApp: “La lealtad se paga con lealtad. La traición con distancia”; “La gente buena también manda a la mier... Porque es buena, no bol...”.

La salud de Norberto Marcos

Por otra parte, el periodista contó: “Hay máxima preocupación por la salud de Norberto Marcos, que va a ser sometido a una nueva operación”,

Entonces, el panelista de Nuevo Día recordó que a Norberto “le detectaron neumonía” y que “le sacaron agua de uno de sus pulmones”.

“Los médicos son optimistas, aunque la situación es complicada”, cerró Etchegoyen sobre el cuadro que empezó hace 10 días como un dolor en el pecho y se transformó en neumonía.