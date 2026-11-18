A cinco años del estallido del Wandagate, los conflictos entre la China Suárez y Wanda Nara siguen sumando polémicos capítulos. En medio de la nueva guerra mediática, el silencio público de Benjamín Vicuña tendría una explicación: según Yanina Latorre, el actor estaría recibiendo amenazas de su expareja.

La conductora de SQP (América) contó que una persona del entorno del chileno le habría revelado el motivo por el que evita confrontar con la madre de sus hijos o dar declaraciones sobre sus escándalos mediáticos.

La China Suárez habría amenazado a Benjamín Vicuña: la fuerte versión de Yanina Latorre

Por qué Benjamín Vicuña no se anima a hablar de la China Suárez: la explosiva versión de Yanina Latorre

“Alguien del entorno de él me dijo que él estaría amenazado de que ‘si te metés, opinás o criticás algo, voy fuerte’. Benjamín la está pasando mal”, aseguró Yanina, luego de ver una nota en la que Vicuña negó estar en crisis con Anita Espasandín y esquivó las preguntas sobre la feroz pelea entre la China y Wanda.

En ese contexto, Majo Martino recordó el fuerte posteo que la actriz había publicado contra el chileno tiempo atrás, cuando lo calificó como “el padre del año”.

“Él la está pasando muy mal. Lo padece. Él no es mediático, en el buen sentido lo digo. Para educadamente para que no le peguemos, pero Benjamín no es un tipo que vomita todo y escribe posteos como la China. Ella no era mediática, para mí todo lo que estoy viendo en su Instagram es escrito por Mauro Icardi”, sostuvo Latorre.

Ante el silencio de Vicuña, la conductora volvió a insistir: “Él está amenazado”. Entonces, Nicolás Peralta le preguntó qué podría llegar a contar la actriz sobre su expareja para conseguir que él no hable.

“Andá a saber lo que ella sabe y está con Icardi que es un mono con navaja. Es capaz de publicar cualquier cosa porque ya perdieron la vergüenza: él desnudo, la hamburguesa, los chats, las chicas”, respondió Yanina.

Y concluyó con una reflexión sobre el cambio de actitud que, según su mirada, tuvo la actriz: “La China no era así, pero entró en ese mundo”.