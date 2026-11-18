Marcelo Arce llega al Teatro Astral con Las 4 Estaciones, un espectáculo que propone descubrir qué historias y paisajes se esconden detrás de algunas de las obras más importantes de la música. La función será el martes 1° de diciembre a las 20, en una única presentación en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una pantalla súper gigante y una propuesta pensada para todo público, el espectáculo invita a acercarse a la apreciación musical a través de la historia, las anécdotas, el humor y la emoción.

El recorrido tendrá como eje central Las cuatro estaciones, la célebre composición de Antonio Vivaldi, y sumará paralelos con grandes referentes del jazz, Astor Piazzolla, The Beatles y Queen.

Marcelo Arce y una nueva mirada sobre Las 4 Estaciones de Vivaldi

La obra de Vivaldi es una de las piezas más reconocidas de la historia de la música clásica. Compuesta a comienzos del siglo XVIII, se destaca por su carácter descriptivo: a través de los sonidos, el compositor logra representar paisajes, animales y fenómenos de la naturaleza, como tormentas, pájaros y el correr del agua.

A lo largo del espectáculo, Marcelo Arce explicará cómo Vivaldi construyó musicalmente cada escena y qué representan los diferentes pasajes de la obra. También compartirá historias y curiosidades sobre la vida del compositor italiano, su vínculo con el llamado clan Vivaldi y su trabajo como director musical del Ospedale della Pietà.

El repertorio incluirá fragmentos de otros conciertos y permitirá descubrir la fuerza rítmica de la música de Vivaldi, una característica que Arce definió como «Ba-Rock».

De Vivaldi a Piazzolla, The Beatles y Queen

Uno de los momentos destacados de la propuesta será el diálogo entre la música clásica y otros géneros populares. Arce establecerá sorprendentes conexiones entre Las 4 Estaciones y composiciones del jazz, Astor Piazzolla, The Beatles y Queen.

La propuesta también buscará revelar qué cuentan realmente esas canciones y cómo sus melodías pueden describir situaciones, emociones y paisajes, al igual que la obra de Vivaldi.

Con más de 300 funciones de Las 4 Estaciones en su trayectoria, Marcelo Arce renueva una presentación que considera fundamental para acercar la música a quienes no tienen conocimientos técnicos, pero disfrutan de escucharla.

El cierre tendrá una producción audiovisual especialmente realizada para esta función, en la que la naturaleza y la música se fusionarán en un recorrido visual y sonoro.

Las 4 Estaciones: cuándo y dónde ver el espectáculo de Marcelo Arce