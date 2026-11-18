Fabiana Liuzzi festejó su cumpleaños varias veces y a lo grande este año, y compartió en Instagram imagenes de la cena íntima que tuvo con Luis Ventura, su pareja y papá de Antonio.

La cena principal fue dentro del restaurante del hotel cinco estrellas más exclusivos de Buenos Aires.

Escena que fue ilustrada con un video del momento en que Luis Ventura le canta el “que los cumplas, Fabiana”.

El festejo de Fabiana Liuzzi con Luis Ventura.

Además, Liuzzi y Ventura tuvieon otra comida un poco más informal con otra pareja de amigos.

Fabiana Liuzzi, Luis Ventura y un matrimonio de amigos. (@fabiana_liuzzi)

Y como si no fuera suficiente, Fabiana Liuzzi se reunió con su grupo de íntimas a comer, entre Soledad,la hermana de Nicoláz Vázquez.