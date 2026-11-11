Luis Ventura volvió a dar que hablar con una de sus habituales declaraciones sin filtro. En Primicias Ya, el conductor aceptó el desafío de revelar quiénes son, a su criterio, los tres periodistas más picantes y difíciles de manejar del mundo del espectáculo. Y su selección sorprendió.

Todo comenzó cuando Marina Calabró le preguntaró a su colega si se animaba a mencionar a los colegas más complicados del ambiente: “¿Puedo decir los más jodid...? ¿Puedo mostrar?”, indagó con un papel, antes de revelar los nombres que estaban escritos.

Con el visto bueno, Marina develó el misterio y mostró que en aquel escrito decía Rodrigo Lussich, Viviana Canosa y Fernanda Iglesias: “Bueno, esto es letra de Luis Ventura”, aclaró.

Foto: Captura (América)

“¿Esos son los tres más jodid...?”, insistió Marina. Y Ventura, respondió sin dudar y dejando en claro su firme postura: “¡Sí!”, gritó, con humor.

Foto: Captura (América)

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FABIANA LIUZZI COMPARTIÓ UNA EMOTIVA FOTO DE ANTONITO, SU HIJO CON LUIS VENTURA, DESDE LA CLÍNICA: “TE AMAMOS PEQUEÑO GIGANTE”

La preocupación por la salud de Antonito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, movilizó a toda la familia. Luego de que el periodista contara que el niño de 12 años permanece internado en la Clínica Trinidad, su mamá decidió (en octubre de 2026) expresarse públicamente y mostró cómo atraviesan este momento.

A través de sus redes sociales, Liuzzi compartió una serie de imágenes de Antonito durante su internación y le dedicó un conmovedor mensaje, en el que destacó la importancia de la fe y del amor familiar: “¡El poder de Dios y la fuerza del amor van más allá de todo! Así fue siempre y así será”, escribió la exvedette junto a una fotografía de su hijo.

Luego, con enorme ternura, Fabiana le dedicó unas palabras al niño: “Te amamos pequeño gigante”. Además de acompañar a su hijo durante estos días, Liuzzi aprovechó la publicación para agradecer la atención y el acompañamiento recibido por parte de los médicos y de todo el personal de la Clínica Trinidad.