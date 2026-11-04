El reclamo de Marcelo Polino de transparencia en Aptra llegó al punto de que irrumpió la Inspección General de Justicia, y este miércoles el abogado de la entidad defendió la gestión de Luis Ventura y respondió a Polino.

“A raíz de la denuncia formalizada por uno de sus socios, la inspección general de justicia inició un expediente administrativo”, reconoció Matías Garcete Suárez.

Entonces, el letrado blanqueó: “Lo que está sucediendo ahora es un proceso de normalización de la sociedad. No implica intervención por parte del IGJ, Aptra no fue sancionada”.

El abogado de Aptra desdramatizó la irrupción de la Inspección General de Justicia.

“Se hizo una petición a Aptra para acompañar libros, hubo inspecciones. Se contestó,se subsanó varias de las cuestiones que fueron solicitadas, y ahora estamos transitando una etapa de prórroga para poder llamar a una nueva asamblea con los 90 socios”, continuó en diálogo con Nuevo Día.

Luego descartó que Luis Ventura haya creado un Aptra de forma espuria: “En ningún momento la inspección general de justicia manifiesta que hay dos sociedades distintas, sino que habla de dos números de registro diferentes. En algún momento hubo un error en la presentación, con un número de registro distinto”.

Los balances no presentados y el plazo para regularizar Aptra

“Hay cuestiones que debemos emprolijar. Circuló no tenía los estados contables desde el 2018. Aptra tiene los estados contables actualizados hasta el 2025. Es un error profesional es que no se pasó al libro”, precisó.

“El proceso de normalización societario tiene un plazo máximo estipulado por la IGJ es de 15 días. Consideramos que vamos a poder cumplir con todas las exigencias, inclusive el llamado de la segunda asamblea, dentro de ese marco”, cerró en respuesta a Marcelo Polino y en defensa de Luis Ventura.