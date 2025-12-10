Un escándalo de enorme gravedad sacudió a Luis Ventura, quien estalló en vivo en A la Tarde después de que se viralizara una noticia falsa, cruel y malintencionada sobre su hijo Antonio, de 11 años. La noticia aseguraba que el niño estaba atravesando un “delicadísimo” cuadro de salud y, para peor, que el propio periodista había comunicado su muerte.
Visiblemente quebrado y con la voz cargada de indignación, Ventura tomó la palabra: “Esto lo vengo sufriendo hace 48 horas. Y algo que es peor, ponen en mi boca que yo había dado la información de que mi hijo había muerto”, lanzó.
Con el enojo a flor de piel, el panelista lanzó una advertencia contundente: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias con esta gente. Debe haber responsables… Ojalá que nunca los encuentre, porque yo, por mis hijos, mato“.
El periodista también denunció que quienes difundieron la noticia usaron imágenes antiguas y sensibles del estado de salud de Antonio: “Mostraron fotos de cuando estuvo internado, cuando se le hicieron operaciones. Ese derrotero hospitalario fue muy doloroso para mí y para toda mi familia. No voy a permitir que se metan con los pibes“.
Además, Luis afirmó que ya comenzó a investigar el origen de las publicaciones: “Voy a ir a investigar de dónde salen estas páginas fantasmas. Todo esto tiene su DNI, ¿no? Mejor que no los encuentre, porque después vamos a hablar en otro idioma”, remarcó.
El conductor explicó que está convencido de que se trata de una operación en su contra: “Estoy indignadísimo. No me cabe ninguna duda de que es una operación. En algún momento debo haber apretado un granito con pus y alguien se sintió afectado”.
Por último, consultado sobre si sospecha de algún sector o persona puntual, cerró sin rodeos: “La canallada acá está a la orden del día. Pero que es una operación, no tengo ninguna duda”.
QUÉ DIJO LUIS VENTURA SOBRE LA BRUTAL AGRESIÓN QUE SUFRIÓ EN UN ENCUENTRO DE FÚBOL
El equipo de Infama se comunicó con Luis Ventura cuando éste estaba camino a la Clínica de La Trinidad de Palermo para hacerse atender. “Me pegaron medio de atrás, a la altura de la sien. Tengo la cabeza hinchadísima”, contó.
“Creo que llevaban a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia para verlos, y yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta que no estoy en condiciones”, dijo Luis a la hora de explicar por qué se bajó de la entrega de los premios que entrega APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas).
Asimismo, Ventura contó que no necesita puntos de sutura pero quería hacerse ver en la clínica por la inflamación: “A lo mejor me tienen que cortar para que me drene”, cerró el periodista, que contó que tuvo el mismo problema con los hinchas de ese club en otro enfrentamiento que hubo en 2018.