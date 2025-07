Este domingo, fecha pautada para la entrega de los premios Martín Fierro de Radio, Luis Ventura recibió una tremenda agresión que le dejó secuelas en su cabeza tras haber quedado en el suelo inconsciente por varios segundos.

En Infama se hicieron eco de esta violenta situación, que se dio en la cancha de Central Ballester, donde Luis presenciaba el encuentro entre los locales y Victoriano Arenas, el equipo que dirige, y allí se desató una tremenda batahola en la que el periodista no quedó al margen.

“A los 56 minutos del segundo tiempo se desató una batalla entre los jugadores y después se metieron también algunos hinchas al campo de juego”, contó Gonzalo Sorbo. En las imágenes se puede ver cómo Luis Ventura cruza el campo caminando y un hombre le cruza un golpe de puño en su cara que lo deja tendido en el piso.

QUÉ DIJO LUIS VENTURA SOBRE LA BRUTAL AGRESIÓN QUE SUFRIÓ EN UN ENCUENTRO DE FÚBOL

El equipo de Infama se comunicó con Luis Ventura cuando este estaba camino a la Clínica de La Trinidad de Palermo para hacerse atender. “Me pegaron medio de atrás, a la altura de la sien. Tengo la cabeza hinchadísima”, contó.

“Creo que llevaban a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia para verlos, y yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta que no estoy en condiciones”, dijo Luis a la hora de explicar por qué se bajó de la entrega de los premios que entrega APTRA.

Asimismo, Ventura contó que no necesita puntos de sutura pero quería hacerse ver en la clínica por la inflamación. “A lo mejor me tienen que cortar para que me drene”, especuló el periodista, que contó que tuvo el mismo problema con los hinchas de ese club en otro enfrentamiento que hubo en 2018.

