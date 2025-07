Una vez más, Elizabeth “la Negra” Vernaci lo dijo sin anestesia. La emblemática figura de la radio argentina se refirió a su ausencia en las nominaciones de los Martín Fierro de Radio y fue contundente con sus declaraciones.

“¡Es una vergüenza!”, lanzó, con su inconfundible humor y sin filtro, en una nota que dio a Implacables, el programa que conduce Susana Roccasalvo por elnueve. Y agregó: “Ya me gané un montón de Martín Fierro. Le toca a otra gente ahora”.

Cuando le preguntaron qué hacía con sus premios, respondió con ironía: “Por supuesto que no los regalo. Los usé para cosas importantes. Por ejemplo, para hacer una paridera para mis cachorritos cuando tuve 12 en casa”.

Foto: Captura (elnueve)

“Después, los tengo en la vitrina. Y si los necesito para poner un papel higiénico o un rollo de cocina, también los uso”, siguió.

Y cuando la cronista aseguró que “siempre viene bien un mimo”, la Negra cerró, picante, refiriéndose al presidente de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas): “No necesito mimos de Luis Ventura. He sido muy mimada. Me parece que siempre está bueno que más gente pueda recibir premios”.

EL LLANTO DE LUCIANO CASTRO AL ESCUCHAR EL MENSAJE QUE LE DEDICÓ EL HIJO DE ELIZABETH VERNACI: “ME EMOCIONÉ”

Si bien su historia de amor terminó hace varios años, Luciano Castro y Elizabeth “la Negra” Vernaci siguen manteniendo una relación de mucho cariño y buena onda. Así quedó demostrado en la entrevista que la conductora le hizo al actor donde lo sorprendió con una linda sorpresa.

“Vicente te grabó algo para vos”, expresó la Negra en Olga (Youtube), antes de mostrar un video de su hijo, quien supo compartir especiales momentos con Luciano cuando estaba de novio con su mamá.

Fue entonces que el joven le dedicó unas palabras al galán: “Quiero compartir algunas de las enseñanzas que me dio. Primero, me enseñó a cómo pegar. Quiero decir que yo tenía entre dos y siete años, pero bueno, bienvenido sea el consejo, porque nunca me pegaron”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (Youtube)

“Segundo, me enseñó a cómo tomar soda del pico. Lo único que le digo es que para alguien que es adicto a la soda, como yo, es lo mejor que le puede pasar. Lo sigo haciendo y lo recomiendo muchísimo. Y, por último, es algo que me pasó hace poquito. Me desconcentré, miré para abajo y choqué el auto. Eso es algo que yo vi que Luciano lo hizo. Dicho esto, Lu, te quiero muchísimo y siempre tengo los mejores recuerdos con vos”, agregó.

Luciano Castro: “Me emocioné un poco. Igual, es una emoción linda. Vicente era muy chiquito y siempre tuvo mucha personalidad”.

Al escuchar esto, Luciano se mostró muy movilizado y cerró, a flor de piel: “Me emocioné un poco. Igual, es una emoción linda. Vicente era muy chiquito y siempre tuvo mucha personalidad”.