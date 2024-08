A dos semanas de desatarse el escándalo de Tamara Pettinato y Alberto Fernández, Beto Casella se hizo eco de las críticas que cosechó de Nancy Pazos y Elizabeth “Negra” Vernaci por cómo abordó el tema y las fulminó en vivo.

El conductor de Bendita se tomó unos minutos e hizo un contundente descargo, tras ser calificado como “machirulo”, y no tuvo piedad con sus colegas.

EL FUERTE DESCARGO DE BETO CASELLA CONTRA NANCY PAZOS Y LA NEGRA VERNACI

“Tratamos de no seguirla con el tema, pero hubo gente que estuvo hablando sobre el tema. Hubo dos o tres personas, porque en general hubo más o menos unanimidad, por suerte, en el medio, entre los colegas, en cuanto a cómo decidimos tratar el tema”.

“En general lo que percibimos es que hay mucho apoyo de los colegas. Sí, hombres y mujeres. Pero hay dos o tres personas que fueron un poquito virulentas y en mi caso personal han metido el machismo en el medio”.

“El machismo, la cosa de la sororidad y demás… Los que salgan a hacer ese tipo de defensa, desde el feminismo, desde la sororidad, que tengan el culo limpito”.

“Porque si va a salir a hacer esa defensa o salir al ataque gente que pide la cabeza de un compañero, gente como Nancy Pazos que dice ‘¿cómo esta piba que se dedica a espectáculos va a presentar un informe de la guerra?’, considerándola mucho menos. O que insultó gravemente al padre de Analía Franchín, mmm”.

“O conductoras (Vernaci) que son el terror de los productores y de las productoras. O sea, tenés que ser buena persona en el día a día. No te me hagas la sorora para los medios en tema como este y después sos un sorete en el día a día y el terror de la gente que labura con vos”.

“Fijate con qué palabras salís a hablar y a quién te referís porque cuando se refieren a mí, yo si tenés la cola limpia como la tengo yo, bueno, podemos hablar. Pero desde el machismo... No entiendo cómo entra el machismo acá, ¿eh? Por ahí no me da la cabeza a mí”.

LA NEGRA VERNACI ACUSÓ DE MACHIRULO A BETO CASELLA

En medio de su descargo, la Negra Vernaci acusó de machirulo a Beto Casella por su actitud con Tamara Pettinato frente al escándalo con el expresidente: “No pueden salir del machirulismo”.

“Digan las cosas en la cara, digan ‘la vamos a echar por p... a Tamara, porque no nos gustó que le coma la p... a Alberto Fernández, porque no nos gustó con quién coj... ‘porque le estamos preguntando si estaba con Glinski o no’”, lanzó.