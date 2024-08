En medio de las especulaciones sobre si Tamara Pettinato seguirá siendo parte de Bendita, Nancy Pazos criticó sin filtro al conductor tras las contundentes declaraciones que hizo en referencia a su panelista.

“A Tamara la echaron (de Bendita). Nosotros hablamos con el productor del programa y él dijo ‘vamos a tomar literal lo que dijo ella por WhatsApp que fue entonces no voy más’. Y si termina siendo así, que creo que es lo que va a pasar, Beto y la producción la están echando”, comenzó diciendo Nancy en una nota que dio a Intrusos.

“Ellos salieron a decir que le daban una semana para cuidarla, pero después Beto reconoció que lo que estaban cuidando era el programa. Hermano, hacete cargo, no quieras aparecer como el mejor compañero, porque no lo fuiste”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y siguió: “Beto cruzó todos los límites el viernes cuando le hace una pregunta a Tamara que no tenía ningún sentido más que el morbo y más que meterle el dedo en la llaga y le consulta ‘¿y cuándo fue este video, ya estabas con tu novio actual?’”

“Se llena la boca diciendo ‘la tratamos re bien a Tamara’. No la trataron re bien, la trataron horrible. Claramente, no estuvo siendo lo contenedor que tenía que ser ni delante ni fuera del micrófono. Yo creo es que Beto se hartó y la está echando”, continuó con su fuerte descargo.

“Yo creo que, en realidad, no sé si consciente o inconscientemente, hizo todo esto para sacársela de encima. El patriarcado es esto. Siempre hay una mina que termina pagando los platos rotos por todo el resto que todavía no tiene ninguna consecuencia”, cerró la periodista, filosa.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REACCIÓN DE TAMARA PETTINATO CUANDO BETO CASELLA LE PREGUNTÓ SI AVANZÓ SU RELACIÓN CON ALBERTO FERNÁNDEZ

En medio de la expectativa por su regreso a Bendita, Tamara Pettianto se sometió a las preguntas de Beto Casella y todo el panel después de la polémica que desató la filtración de un video que la muestra muy cómplice con Alberto Fernández, y el conductor no dudó en ahondar más sobre este vínculo.

“A cualquiera de nosotros nos pasó de ver en la vida cotidiana, en el ámbito del laburo, del barrio, de la oficina, una persona que avanza a alguien y una persona que por ahí no quiere ser avanzada, pero que también un poco juega el juego, aunque no tenga la misma intención”, comenzó diciendo el presentador en vivo.

“Yo supongo, solo por ver esos tres minutos de video, que el tipo tenía una intención con vos. Se le notaba. Y que vos un poco jugabas el juego, pero que la intención no era recíproca. ¿Te podés saber si ya estabas en pareja ahí?”, agregó.

Foto: Captura (elnueve)

Fue entonces que la hija de Roberto Pettinato dijo lo suyo: “Eh, no… casi. Lo único que expliqué es que tenía una relación de confianza con él. Los detalles de la relación, que entiendo que serían jugosos y sería el chisme, prefiero no contarlos”.

“Por todo lo que se sabe ahora, uno piensa que si Tamara hubiera accedido con dos palabras de más, hubiera pasado cualquier otra cosa. Si hubiera avanzado, que no avanzó, entiendo”, insistió Casella. Pero Tamara prefirió no dar detalles sobre este tema: “No, prefiero no contar eso”.