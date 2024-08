La renuncia de Tamara Pettinato a Bendita, que ahora ella no reconoce, lo tiene a maltraer a Beto Casella, que este lunes manifestó su preocupación en el ciclo de El nueve, y ahora se supo qué frase del conductor detonó la furia de su (¿ex?) panelista.

En Socios del espectáculo, Matías Vázquez criticó la actitud de Tamara Pettinato en su regreso a Bendita el viernes último.

“Tamara no fue profesional (…) porque cuando vos le hacés una pregunta sobre su vida íntima, ella sale siempre escapando”, dijo el panelista.

Beto Casella y Tamara Pettinato (Foto: Captura Youtube - Instagram /tamarapettinato)

“En el programa donde ella tuvo que dar la cara, no la dio. Y Beto Casella dijo ‘hago rating con Tamara, pero ella tiene la posibilidad acá de defenderse’. Y no se defendió”, agregó Vázquez, ante una observación de Paula Varela.

CUÁL FUE LA FRASE DE BETO CASELLA QUE HIZO ESTALLAR A TAMARA PETTINATO Y PROVOCÓ SU RENUNCIA

“Un día de rating no es la imagen del programa. Él quiere cambiar el programa, no un día de rating”, dijo Varela, que aportó un dato clave a toda la situación previa a la renuncia de Pettinato a Bendita.

Foto: Captura (elnueve)

“Hay una pregunta que le molestó a Tamara también. Me dicen que es cuando Beto le pregunta, en el momento que pasa esto con el presidente: ‘¿Vos ya estabas de novia?’”, señaló la “socia”. “Esa pregunta a Tamara le revolvió el estómago, porque entendió que no tenía nada que ver con la situación que se estaba viviendo”, agregó.

“Pero no podía haberlo aclarado y dijo ‘más o menos’. O sea, ella es la que lo enturbió en tal caso”, acotó, por su parte, Nancy Duré. “Entiendo la molestia, porque es algo absolutamente de la vida personal. ¿Qué tiene que ver si estabas o no estabas de novia?”, empatizó Adrián Pallares.

CÓMO FUE EL TENSO DIÁLOGO ENTRE BETO CASELLA Y TAMARA PETTINATO QUE TERMINÓ EN RENUNCIA

“Ojalá tipo miércoles ya no tenga que hablar más de Tamara Pettinato”, dijo Beto en el inicio de Bendita. “Por ahora, a mí me baja las defensas. Estoy cansado. Haría este programa sentado hoy”, recordó Beto Casella al inicio de Bendita el lunes.

Filtran nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández (Foto: captura video de Infobae).

“Tampoco le vamos a dedicar el programa, ella es dueña de salir al aire. Nos manejamos con absoluta honestidad”, aseguró Beto mientras recordaba cómo la panelista lo mensajeó mientras salía al aire en su ciclo de streaming de Bondi para reprocharle que le había recortado sus apariciones de esta semana.

“Le digo a (mi productor) ‘Leo, ¿Le avisás a Tamara que se va a tener que tomar unos días para parar un poco la pelota?’”, recordó. “Capaz que dentro de unos días... Hay gente que hoy está con bronca, que dentro de unos días se relaja. (…) Entonces Leo me dice que estaba hecha una furia con la noticia. Que le dijo que no la cuidamos los dos días que no estuvo. Y en uno de los mensajes dice ‘Yo así no acepto, no voy más’”, explicó el conductor.

“Yo lo decidí, Tamara. No fue el productor, ¿eh? Y me parece lo más sano”, le informó el conductor a su (¿ex?) panelista. Y creo que le dejo un segundo audio y le digo ‘Si vos no querés venir más, a mí me da igual. Vos ya verás qué hacer con tu carrera’”, agregó.

