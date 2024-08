Un nuevo video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada durante la pandemia de covid-19 enfrentó en LAM a dos de sus panelistas, Nazarena Vélez y Yanina Latorre.

“Mientras ellos mandaban a la gente a quedarse en casa... Además, los beneficios que ella sacó a raíz de esto. Los laburos que pegó, los documentales que hizo sin estar preparada”, apuntó Yanina contra Tamara.

“¿Sabés qué siento? Estamos corriendo el foco, siento que tengo que defenderla”, expresó Nazarena, empezando a levantar el tono de voz, mientras Yanina la frenaba.

Nazarena defendió a Tamara y Yanina se sacó.

“Estamos frente a un psicópata hijo de puta que fue el presidente y habilitó que ella se siente ahí. Vos te sentís inmune”, sumó Vélez, quitándole responsabilidad a Tamara.

“Nazarena, para que ocurra este video, tiene que haber dos pelotudos. Uno es Tamara y el otro es él. Y además de pelotudos, son hijos de puta”, sentenció Yanina.

EL FUERTE CRUCE DE NAZARENA VÉLEZ Y YANINA LATORRE POR TAMARA PETTINATO

“¿Estuviste alguna vez frente a un psicópata que te maneje?”, le preguntó Nazarena Vélez a Yanina Latorre. “Este no era un psicópata, si eran amantes...”, le aclaró Yanina.

“Yo estuve con un psicópata, yo sé”, redobló la apuesta Vélez, a los gritos. “Te manejan como quieren, era el presidente, él la estaba grabando”, sentenció Nazarena.

“Tiene 40 años, no 12. Esta chica trabaja de reírse de la gente. Si hubiese sido yo con Javier Milei, en ese mismo video, a mí Tamara Pettinato y los kirchneristas me estarían linchando en el Obelisco, no diciendo que es un ataque misógino. Dejate de joder”, sentenció Yanina.

Nazarena le quitó responsabilidad a Tamara remarcando que Alberto es un "psicópata".

Finalmente, Nazarena entendió el punto de Yanina, pero remarcó lo que piensa, que Tamara hizo lo que hizo por sentirse presionada por Alberto, que en ese entonces era presidente.