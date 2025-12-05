La histórica pelea entre Jorge Rial y Luis Ventura sumó un capítulo explosivo. Esta vez, la que encendió la polémica fue Estelita Muñoz, ex pareja del presidente de APTRA, al recordar una supuesta amenaza de muerte que el exconductor de Intrusos le habría hecho a su colega en plena era de éxito televisivo.

El periodista Juan Etchegoyen difundió el impactante testimonio en su programa de streaming, “Mitre Live”, donde anticipó que se trata de una de las revelaciones más fuertes desde que comenzó esta guerra mediática.

“Tiene que ver con una supuesta amenaza que Jorge le habría hecho a Ventura en plena época exitosa de Intrusos”, adelantó Etchegoyen antes de pasar al audio.

ESTELITA MUÑOZ APUNTÓ CONTRA JORGE RIAL: “EL DE INTRUSOS ERA BRAVO”

En el material difundido, la mediática describe dos caras del conductor: “Desde que Jorge tuvo el problema de salud es otro… este Jorge no tiene nada que ver con el de antes”, aseguró, remarcando que lo ve más calmo y acompañado en su vida personal actual. Pero luego pasó al episodio que dejó boquiabiertos a todos.

Según Estelita, la amenaza ocurrió durante un viaje de Ventura para cubrir la boda del Puma Rodríguez en Miami, un evento cuyos derechos televisivos tenía otra señal: “Un día lo llamó y le dijo: ‘si no venís con la nota, te espera una bolsa… de esas donde ponen a los cadáveres’”, relató Muñoz, dejando entrever el nivel de tensión que se vivía dentro del ciclo de espectáculos más influyente de la época.

Por si fuera poco, agregó que Rial solía tener fuertes reacciones en la producción cuando una nota no salía como esperaba: “Te rompía cosas, se enojaba si la nota llegaba tarde… cualquiera que haya trabajado ahí te lo puede contar”, disparó.