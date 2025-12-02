Jorge Rial dio la nota el jueves pasado cuando pegó el faltazo a la ceremonia de entrega de premios Martín Fierro de Cable en la que su ciclo Argenzuela se llevó una estatuilla, y Luis Ventura tomó el gesto como una afrente al último intento de reconciliación que tuvo con él.

Desde que Ventura anunció los nominados a los premios en la pantalla de C5N, la cúpula de ese canal esperaba que Rial, que no va a la ceremonia desde la década de 1990 reflexionara, pero el conductor adujo “coherencia” y dejó a sus compañeros a cargo de recibir la estatuilla.

Luis Ventura y Jorge Rial (Fotos: capturas América TV)

Este lunes en A la Tarde, Karina Mazzocco le dio la palabra a Ventura, que se descargó con todo: “Él dijo que al que más miedo le tienen en este miedo es a mí”. “Seguí pegándole al bol… este, que no soltás. Pasaron 11 años desde que me diste la patada esa, ¿te acordas?”, dijo, en referencia a su despido de Intrusos en medio de una crisis familiar.

“¿’Te voy a dar una licencia para cuidarte’ fue un despido en realidad, como me despediste de La Red y de Paparazzi, pero sigo vivo y vos no te bancás que me vaya bien y ya que te gusta la chicana, te la voy dejar picando: ¿no será que alguien te está soltando la mano?”, agregó Ventura.

“Fui a tu casa, firmé contrato frente a todos, me hicieron las mejores fotos, me invitaron a leer las nominaciones. Hice la gran fiesta en la que tu canal puso la que no tenía y más (…) y vos que amagaste 10 días con que ibas a venir, hiciste la de siempre y te borraste. Por supuesto que te estoy esperando y que me voy a plantar en mi lugar. La vida es larga y la estoy viviendo con mucha felicidad”, remató Ventura, que le envió un besito a Rial.

Fotos: capturas América TV

Por la noche, en Polémica en el Bar, Ventura recordó la denuncia que le hizo Jorge Rial por la que tuvo que comparecer en Tribunales y lanzó una frase más que elocuente: “Yo voy a decir solamente que abro la boca y él va preso”, pero en seguida reconoció que “no es buchón”.

