La interna entre Jorge Rial y su hija, Morena Rial, sumó un capítulo luego de que Yanina Latorre revelara una situación explosiva en Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce en América.

La conductora aseguró que la joven habría tenido una actitud gravísima durante los días en los que el periodista estuvo al borde de la muerte tras sufrir una descompensación cardíaca en Colombia en 2023.

“Esto no lo sabían. Cuando Jorge estaba internado en Colombia, que lo operaron del corazón, ella viajó y le robó la caja fuerte en el sanatorio”, afirmó Yanina, en vivo, dejando helados a sus compañeros en el estudio.

¡Tremendo!

Jorge Rial y Morena Rial / Fuente: web e Instagram

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL ENOJO DE ALEJANDRO CIPOLLA LUEGO DE QUE LE NEGARAN EL ARRESTO DOMICILIARIO A MORENA RIAL: “SENTENCIA VERGONZOSA”

Alejandro Cipolla, abogado de Morena Rial, utilizó sus redes sociales para responder las consultas de sus seguidores y se refirió al estado actual del pedido de arresto domiciliario para la hija de Jorge Rial, que continúa presa en la cárcel de Magdalena.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores le consultó: “¿Qué pasará con More?”. Frente a eso, el letrado contestó de manera directa y sin rodeos: “En estos días se resuelve la solicitud de arresto domiciliario”.

Sin embargo, hoas más tarde y tras trascender que el pedido fue revocado, el letrado compartió su enojo con sus followers: “El juzgado negó el arresto. ¡En el día de mañana se va a estar apelando la resolución! Esperemos que la Cámara de Apelaciones revoque la sentencia vergonzosa“.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla)

De esta manera, Cipolla dejó en claro que el expediente judicial se encuentra en una etapa decisiva, ya que intentará que el resultado de la resolución cambie a favor de la joven.