Los días de Morena Rial en prisión siguen pasando sin que la joven hija de Jorge Rial pueda lograr que un juez le dicte la prisión domiciliaria, pero, por sobre todo, sin que le entreguen el teléfono que llegó a tener y perdió por un error garrafal.

En DDM, Guido Zaffora contó que hay una “información positiva para la prisión domiciliaria de Morena Rial”. “Tiene que ver con un documento y con las terapias que ella finalmente hizo en prisión y que dieron bien”, aseguró el periodista, que le dio la palabra al abogado Alejandro Cipolla.

El letrado, invitado al ciclo de Mariana Fabbiani reveló que Morena fue sometida a un examen psicológico para determinar si podría ser mamá y el mismo dio positivo. “Ahora ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo”, señaló.

ALEJANDRO CIPOLLA REVELÓ EL ALARMANTE ESTADO EN EL QUE VIVE MORENA RIAL EN LA CÁRCEL

“Hicieron lo que pudieron. No hay herramientas para determinar si una mujer puede ser mamá”, dijo el letrado, que contó que también le pidieron corroborar la identidad del pequeño. “Le ley es muy clara: las madres con hijos menores de 5 años tienen que estar juntos”, agregó.

Sin embargo, Cipolla mostró preocupación por otro detalle que no ha logrado arreglar. “Estoy teniendo un problemón grave, porque no le dejan tener el teléfono celular. Yo dejé una denuncia porque se lo daban tres horas”, dijo el abogado, antes de manifestar su temor.

“Ahora estoy con un problema porque ella está como depresiva. La fui a visitar este fin de semana porque ella está absolutamente sola: no tiene tele, no tiene nada. Cuando se queda sin teléfono, lo único que hace es mirar la pared. Todos los presos tienen teléfonos”, protestó Cipolla, pero Mariana Fabbiani lo confrontó: “Si, pero los demás presos tienen cierta vida con otros presos, y ella está sola”.

