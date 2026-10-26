La presencia de Luis Ventura de la mano de Fabiana Liuzzi en la mega boda de Andrea Ghidone y Pablo Otero dejó en evidencia el fuerte vínculo amoroso que une al periodista y a la actriz.

Padres de Antonio, que nació en abril de 2014, el sábado Luis y Fabiana posaron sonrientes ante la cámara de Ciudad en el Rüt Haus.

Pero además, Liuzzi usó sus redes sociales para mostrar imágenes más íntimas de la pareja durante la boda.

Video: Instagram fabiana_liuzzi

Video: Instagram fabiana_liuzzi

Fabiana Liuzzi también posteó un video donde se la ve bailando al compás del show en vivo de Carlos Vives.

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi. (Foto: @fabiana_liuzzi)

Una velada en que intercambiaron miradas, caricias, risas, comieron y bebieron con amigos, pero con momentos románticos para conectar.

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi. (Foto: @fabiana_liuzzi)

Las otras salidas de Ventura y Luizzi

Si bien la semana pasada ya habían asistido al casamiento de Santiago Cúneo y Ximena Rijel, el multitudinario evento del finde fue más notoria por el esfuerzo que hizo Ventura para estar pese a su agotamiento tras los premios Martín Fierro de Radio.

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi. (Foto: @fabiana_liuzzi)

Tuvieron que pasar casi 14 años para que Luis Ventura y Fabiana Luizzi se atrevan a disfrutar de su amor sin tapujos, a la vista de todos y con total naturalidad.

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi. (Foto: @fabiana_liuzzi)

Esta vez se permitieron ser novios, y no tan solo en planes familiares como papás de Antonio.

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi. (Foto: @fabiana_liuzzi)

¡Vivan los novios!