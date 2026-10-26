La nueva edición de los Martín Fierro de Cable, organizados por Aptra, se celebrará el jueves 12 de noviembre. La ceremonia contará con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe y el evento será transmitido en vivo por A24.

Por ahora, los detalles sobre las ternas, los nominados y el desarrollo completo de la gala aún no fueron anunciados oficialmente.

Se espera que en los próximos días se conozcan novedades a través de la pantalla de América 24 y de la mano del presidente de Aptra, Luis Ventura.

La agenda de las próximas entregas de los Martín Fierro

Días atrás, Luis Ventura confirmó la fecha de la edición uruguaya de los premios Martín Fierro: el 20 de noviembre será la primera edición del Martín Fierro Uruguay.

Además, el periodista se refirió a las próximas ceremonias que se realizarán en Argentina. En ese sentido, confirmó que los premios Martín Fierro Federal se entregarán el 12 de noviembre en San Luis, en el complejo de Potrero de los Funes.