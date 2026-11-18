Sosa 66s atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento de su carrera. El artista oriundo de Temperley agotó en apenas cuatro días las entradas para el show en el que presentará oficialmente “Tiempo al tiempo”, su próximo álbum, que verá la luz el 19 de noviembre.

El recital será el 22 de noviembre en Groove, en la Ciudad de Buenos Aires, y marcará el cierre de un año clave para el músico, que logró ampliar su público y ganar cada vez más reconocimiento dentro de la nueva escena argentina.

El anuncio del disco llegó el miércoles 11 de noviembre, cuando Sosa 66s compartió en sus redes sociales la portada, la contratapa, el nombre del proyecto y la lista completa de canciones. El trabajo incluirá 12 temas y colaboraciones con Soui Uno, Carajita y Dani, de Me Sale Orgánico.

Cómo será “Tiempo al tiempo”, el nuevo álbum de Sosa 66s

El disco representa una nueva etapa en el recorrido musical del artista, que comenzó a construir su identidad desde el sur del conurbano bonaerense. Su propuesta, inicialmente vinculada al drumless rap, fue incorporando sonidos del R&B, el trap y una búsqueda cada vez más melódica.

El álbum contará con la participación de productores como D’Ariel, The B Brothers, Alvso y Taiu, además de las colaboraciones vocales anunciadas.

El tracklist completo de “Tiempo al tiempo” es:

Tantas maldiciones Fantasmas Si yo quiero puedo Por mis hermanos Vaivén ft. Dani Mi cara en el hood Y le viste a la cara Nunca dejes de abrazarla Eterno ft. Soui Uno No me salva nadie Volver a nacer ft. Carajita Tiempo al tiempo

Antes de la llegada del álbum, Sosa presentó “Fantasmas”, uno de los adelantos de este nuevo proyecto.

Quién es Sosa 66s, el artista que crece desde el sur del conurbano

Nacido y criado en San José, Temperley, Sosa 66s comenzó a desarrollar su proyecto musical con recursos mínimos y logró construir una audiencia de manera orgánica. Canciones como “Princesa” y “Descartes” fueron fundamentales para impulsar su llegada a nuevos oyentes.

En poco más de un año, ese crecimiento se reflejó también en sus presentaciones en vivo: agotó las entradas de su primer show en El Emergente en apenas 24 horas, participó como invitado de Zeballos en Ferro y comenzó a presentarse en distintas ciudades y países de Latinoamérica.

Ahora, con “Tiempo al tiempo”, busca consolidar ese recorrido y abrir una nueva etapa artística. La presentación del 22 de noviembre en Groove, con localidades agotadas, será uno de los hitos de un año que marcó un antes y un después en su carrera.