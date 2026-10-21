Wanda Nara atraviesa un momento clave en su carrera con el estreno de “¿Querés ser mi hijo?”, la comedia romántica con la que debuta como protagonista en la pantalla grande. En medio de las repercusiones y las críticas que generó su desempeño actoral, la conductora recibió un respaldo incondicional de su familia, y fue su mamá, Nora Colosimo, quien salió a demostrar públicamente cuánto la admira.

Después de la avant premiere de la película, que llegará a los cines de todo el país este jueves 22 de octubre, Nora compartió en sus redes sociales una serie de fotografías de la noche de gala y le dedicó unas emotivas palabras a su hija mayor: “‘¿Querés ser mi hijo?’. Wanda Nara, felicidad absoluta y mucho orgullo”, escribió la mamá de la empresaria, dejando en claro la alegría que le genera verla asumir un nuevo desafío profesional.

En su publicación, Nora no solo celebró el debut cinematográfico de Wanda, sino que también destacó el esfuerzo que realiza para reinventarse y explorar nuevas facetas artísticas: “Toda la familia presente apoyando a una mujer que todo lo puede y no para de superarse. Genia total”, expresó, con una frase que funcionó como una clara muestra de apoyo en medio de las repercusiones por la actuación de la conductora. Y cerró, contundente: “Te amo infinito”.

Foto: Captura de Instagram (@nora_colosimo) Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram (@nora_colosimo)

Foto: Instagram (@wanda_nara)

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LA FUERTE RESPUESTA DE WANDA NARA A LOS QUE LA CRITICAN POR SU PELÍCULA

Wanda Nara volvió a convertirse en noticia, esta vez por su debut cinematográfico. En la presentación de “¿Querés ser mi hijo?“, la película que protagoniza junto a Agustín Bernasconi, la conductora enfrentó las críticas que recibió por su actuación y respondió con firmeza a quienes cuestionaron su desempeño.

Consciente de que su incursión en la actuación iba a generar opiniones divididas, la mediática reconoció que sabía que estaría bajo la lupa, aunque se mostró orgullosa de haberse animado: “Me gusta hacer cosas que me saquen de mi lugar de confort. Me atrae mucho eso que me exige un poco más. Por ser yo, hay situaciones que son obsecuentes de mi equipo, pero a mí me gusta buscar lo más difícil”, expresó Wanda frente a la prensa durante el evento de presentación, tal como se pudo ver en Sálvese Quien Pueda.

Lejos de mostrarse sorprendida por los cuestionamientos que recibió tras conocerse los primeros detalles de la película, Wanda admitió que esperaba que su trabajo generara opiniones contundentes, especialmente por su falta de experiencia como actriz. La conductora también explicó que el proyecto implicó una preparación que fue mucho más allá de aprenderse un guion. Según contó, tuvo que trabajar tanto en su voz como en su cuerpo para ponerse en la piel del personaje.

Foto: Movilpress

En ese contexto, se refirió directamente a las críticas de los periodistas y lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Me gusta y lo acepto”. Además, reveló que busca las opiniones de quienes efectivamente vieron la película para conocer sus impresiones sobre el resultado final: “Yo pregunto qué periodistas vinieron a ver la película y busco el comentario de ese lado”, explicó.

Wanda también reconoció que considera que la mirada de la prensa puede ser especialmente exigente, pero aseguró que la utiliza como una herramienta para mejorar: “La voz de ustedes es la más objetiva, la más dura, pero la que más me ayuda a crecer”, sostuvo.

Wanda Nara: “Me duelen las mentiras y cuando se meten con mis hijos, que es mi punto débil”.

Más allá de mostrarse abierta a las críticas sobre su desempeño profesional, Wanda hizo una distinción entre los cuestionamientos que considera válidos y aquellos que la afectan en el plano personal. Wanda reconoció que hay comentarios periodísticos que le generan dolor, especialmente cuando, según su mirada, se basan en información falsa o involucran a sus seres queridos: “Me duelen las mentiras y cuando se meten con mis hijos, que es mi punto débil”, confesó.

De esta manera, Wanda dejó en claro que puede aceptar las opiniones negativas sobre su trabajo como actriz, pero que existe un límite cuando las críticas se trasladan a su vida privada y, sobre todo, a sus hijos.