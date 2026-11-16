Nora Colosimo rompió el silencio y respaldó públicamente a Wanda Nara con durísimas declaraciones contra Mauro Icardi y la China Suárez. En LAM, la madre de la conductora de MasterChef Celebrity apuntó sin filtros contra su exyerno y la actriz. “Nada me sorprende porque son dos siniestros, entonces se sabía que esto podía pasar”, disparó.

Al explicar su mirada sobre la relación entre el futbolista y la actriz, Colosimo consideró que ambos potencian sus actitudes. “Se potencian. Él puede ser de una manera, pero si tiene una pareja normal, una buena compañera, le dice que no es por ahí. Pero cuando ella es cómplice…”, sostuvo, con una fuerte crítica dirigida a la actual pareja de Icardi.

Nora Colosimo, Mauro Icardi y la China Suárez (Fotos: Instagram @mauroicardi y captura Ameríca TV)

La madre de Wanda también se refirió al presente profesional del futbolista y lanzó una frase lapidaria sobre su situación laboral y deportiva. “Ya veo por qué a él le va tan mal en la vida. Desde que se divorció de Wanda no trabaja y no tiene club, un desastre”, sentenció.

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LAS DURÍSIMAS CRÍTICAS DE NORA COLOSIMO A MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ

Durante la entrevista, Colosimo también dejó en evidencia su indignación por el enfrentamiento público entre su hija y la actriz en las redes sociales. En ese sentido, cuestionó que la atención mediática se concentrara en los cruces y las declaraciones de Wanda, en lugar de poner el foco en el conflicto de fondo.

“Es pésimo y vergonzoso lo que está pasando ahora, están desviando la atención con que Wanda insultó a la China”, manifestó Nora, quien consideró que las repercusiones de las últimas horas estaban dejando en segundo plano otras cuestiones del enfrentamiento.

Wanda Nara habló con Marina Calabró. Video: América TV

Finalmente, la madre de la empresaria volvió a expresar su respaldo incondicional a su hija y justificó su reacción frente a la actriz. “Wanda hizo lo que más de una mamá hubiera hecho”, concluyó, dejando en claro que su postura frente a Mauro Icardi y la China Suárez es de absoluto rechazo.

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