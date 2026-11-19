Valeria Lynch sufrió un accidente doméstico que la obligó a reprogramar el show que tenía previsto para este jueves 20 de noviembre en Córdoba.
La noticia fue comunicada a través de sus historias de Instagram, donde también se informó cómo se encuentra la artista y qué pasará con las entradas.
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QUÉ LE PASÓ A VALERIA LYNCH
“Debido a un reciente accidente doméstico sufrido por la artista, se anuncia la reprogramación de su show previsto para este 20 de noviembre en Córdoba. La nueva fecha será el miércoles 25 de noviembre en Quality Arena”, informaron desde su equipo.
Además, aclararon que las entradas adquiridas tendrán total validez para la nueva función, sin necesidad de realizar ningún trámite.
Desde la producción también llevaron tranquilidad sobre el estado de salud de la cantante: “Queremos transmitir tranquilidad a sus fans, informando que la artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica”.
En el comunicado también explicaron que quienes no puedan asistir a la nueva fecha podrán solicitar la devolución de sus entradas.
QUÉ DIJO VALERIA LYNCH SOBRE EL ACCIDENTE DOMÉSTICO
La propia Valeria Lynch también se refirió al episodio en sus historias de Instagram. Junto al comunicado oficial, compartió una imagen en la que aparece recostada en el piso y escribió, con humor: “No vi el escalón y...”.
De esta manera, la artista dio una pista sobre cómo se produjo el accidente doméstico que terminó obligándola a modificar su agenda y postergar su presentación en Córdoba.