Valeria Lynch sumará un nuevo hito a su extraordinaria carrera artística. La reconocida cantante será distinguida como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, el máximo reconocimiento que entrega la Secretaría de Cultura de la Nación a figuras que realizaron aportes excepcionales al patrimonio cultural argentino.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, en el marco del ciclo Esenciales, una propuesta que homenajea a las grandes figuras de la música popular argentina.

Un reconocimiento a una trayectoria histórica

La distinción, impulsada por la Secretaría de Cultura de la Nación que encabeza Leonardo Cifelli, pone en valor más de cinco décadas de trayectoria artística de Valeria Lynch, una de las voces más importantes de la música en español.

Nacida en Buenos Aires como María Cristina Lancelotti, inició su carrera a finales de los años sesenta en espacios emblemáticos como La Botica del Ángel de Eduardo Bergara Leumann. Con el paso de los años se consolidó como una de las artistas más influyentes y queridas de la escena musical latinoamericana.

Los éxitos de Valeria Lynch en el teatro musical

Antes de convertirse en una estrella de la canción, Valeria Lynch brilló en la comedia musical protagonizando producciones históricas como Hair, Jesucristo Superstar, The Rocky Horror Show, Evita, Están tocando nuestra canción y El beso de la mujer araña.

Uno de los momentos más destacados de su carrera teatral llegó con Sunset Boulevard, espectáculo que obtuvo 9 Premios ACE y 14 Premios Hugo, incluido el Oro a lo mejor de la temporada. Gracias a su actuación, la artista fue reconocida como Mejor Actriz Protagónica de Musical en ambas premiaciones.

Una carrera internacional llena de récords

Durante la década de 1980, Valeria Lynch alcanzó una enorme proyección internacional. A lo largo de su carrera obtuvo más de 40 discos de Oro y Platino y recibió el prestigioso Premio Grammy a la Excelencia Musical.

Entre sus logros más importantes también figuran su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York y el Gran Prix a la Mejor Intérprete en el Festival Internacional de la Canción Popular Yamaha de Tokio, obtenido en 1985.

Además, la artista protagonizó hitos históricos en Argentina. Fue la primera mujer en agotar dos funciones consecutivas en el mismo día en el Teatro Colón con su espectáculo “Valeria Sinfónica” y logró una convocatoria récord en la Avenida 9 de Julio.

Las canciones que marcaron generaciones

Temas como Mentira, Me das cada día más, Amiga mía, Ámame en cámara lenta, Señor amante, Como una loba, La extraña dama y Qué ganas de no verte nunca más forman parte de la memoria colectiva de millones de personas en Argentina y Latinoamérica.

A su actividad artística se suma una intensa labor educativa a través de sus escuelas de integración artística, que desde hace más de 26 años forman nuevos talentos dentro y fuera del país.

“Valeria Lynch es una figura fundamental de la cultura popular argentina. Su voz y sus canciones forman parte de la memoria colectiva. Este reconocimiento pone en valor una obra que trascendió fronteras y que constituye uno de los grandes aportes argentinos a la música de habla hispana”, destacó Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación.

Cómo será el homenaje sinfónico a Valeria Lynch

La ceremonia de reconocimiento se realizará durante la función inaugural de una nueva edición de Esenciales. El espectáculo ofrecerá una versión sinfónica de los grandes éxitos de la artista, con dirección musical y arreglos de Gaspar Scabuzzo.

Las interpretaciones estarán a cargo de Natalia Cociuffo, Sol Bardi, Amal, Sergio Miranda y Jessica Yacovino, integrante de la banda oficial de Valeria Lynch y docente de sus institutos de formación.

Fechas del homenaje

Sábado 20 de junio – 20 horas: ceremonia de distinción y concierto.

Domingo 21 de junio – 19 horas.

El evento se desarrollará en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad y promete convertirse en una celebración inolvidable de una de las artistas más importantes de la música argentina.