La abogada Elba Marcovecchio se sentó en el living de LAM y no esquivó ninguna pregunta. Entre risas, chicanas y rumores, la panelista se animó a hablar de todo: desde los supuestos vínculos con famosos hasta su reacción cuando le preguntaron sin filtro si “le daría a Francella”.

El ida y vuelta arrancó con los rumores que la vincularon a distintas figuras. “Los rumores con Icardi era lo último que me faltaba”, lanzó Elba, entre divertida y resignada.

Pero la cosa no quedó ahí: Pilar Smith recordó otro nombre fuerte. “Y Francella en un momento también”, tiró la periodista.

Elba no dudó en contestar: “Sí, que vos hiciste un escandalete, me dijiste como que yo era más o menos mala palabra para Franchella”. Pilar se defendió: “¿Qué? Me encanta la pareja. Lo sacamos en Radio La Red a Guillermo, le pregunté y me dijo que no”.

Elba, filosa, retrucó: “Ay, Pilar, voy a traer el archivo. ¿Qué apostamos?”. La periodista no se achicó: “Te invito a comer sushi, yo pago”. Elba cerró el cruce con humor: “Me encantó”.

Elba Marcovecchio habló en LAM de Guillermo Francella (Foto: captura de América).

La charla subió de tono cuando Pepe Ochoa fue al hueso: “¿Le das a Francella?”. Elba, entre sorprendida y divertida, respondió: “¿Perdón?”.

Y enseguida, con ironía, aclaró: “No, yo soy la Virgen Inmaculada, el único insulto que mi hija no puede tener es uno que es hija de… ese no lo puede tener, ese, justamente no”.

EL PERFIL DE ELBA MARCOVECCHIO Y SU VIDA SENTIMENTAL

Denise Dumas quiso saber más: “¿Cuál es tu perfil, Elba?”. La abogada, con picardía, contestó: “Ya lo sabes”. Ángel de Brito sumó: “Nosotros lo conocimos a Jorge (Lanata), no sabemos para atrás qué tuviste”.

El interrogatorio siguió con preguntas sobre su actitud en redes. “¿Sos de tirar fueguitos como Rodrigo Lussich?”, preguntó Pepe Ochoa. Elba fue tajante: “¿Qué? No, cero, no”. Denise Dumas insistió: “¿Te tiran fueguitos?”. La respuesta fue contundente: “No los miro, yo ghosteo a todo el mundo”.

Elba Marcovecchio en LAM (Foto: captura de América).

Ángel de Brito fue por más: “¿En tribunales tuviste algo con alguien?”. Elba negó rotundamente: “No, nunca”. El conductor repreguntó: “¿Abogados no?”. La abogada aclaró: “Abogados, el papá de mis hijos, mi primer marido era abogado. Sí, el papá de los chicos”.

Por último, Ángel de Brito preguntó si algún cliente le tiró onda. Elba cerró el tema con seriedad: “No, el cliente… El cliente está en una situación de cuidado…”.

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