En plena guerra mediática y judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio habló sobre la posibilidad de que el futbolista se reencuentre con sus hijas en los próximos días, cuando llegue a la Argentina.

La abogada de Icardi se refirió al tema en Desayuno Americano y explicó que el jugador arribará al país este jueves, aunque todavía quedan detalles por resolver sobre cómo se concretará el encuentro.

“Uno puede aconsejar lo que sea. Esto no es responsabilidad de la doctora Ana Rosenfeld, convengamos. Esto es una cuestión de lo que haga la señora Wanda Nara”, comenzó diciendo la letrada, en referencia a su colega, que representa a la empresaria.

Foto: Captura (América)

Además, Marcovecchio recordó el escandaloso episodio ocurrido en el pasado durante otro intento de encuentro entre Icardi y sus hijas, que terminó en un clima tenso: “Este encuentro debería darse tranquilo. No tendríamos que estar sufriendo lo que sufrimos, que fue una toma de rehenes, literal”, lanzó, muy crítica.

La abogada también remarcó lo difícil que fue ese momento y el impacto que tuvo en las menores: “Fue un escándalo para las nenas”, agregó. Y cerró, tajante: “Fueron 11 horas. Yo estuve las 11 horas ahí y te puedo asegurar que fue imposible”.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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PICANTE COMENTARIO DE ELBA MARCOVECCIO CONTRA ANA ROSENFELD EN PLENA GUERRA JUDICIAL ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En medio de la feroz disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio sorprendió con un picante comentario sobre Ana Rosenfeld que no pasó desapercibido.

La abogada del futbolista habló en Desayuno Americano y recordó el fuerte cruce que ambas protagonizaron en un móvil televisivo. Entre ironías y chicanas, Marcovecchio dejó en claro que, aunque le tiene cariño a su colega, hay actitudes que no le cierran.

Durante la entrevista, Pamela David recordó la tensión entre las dos letradas: “Vimos un cruce muy fuerte con la doctora Rosenfeld en un móvil. Las dos con una ironía elegante”, señaló la conductora del programa de América.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando Elba explicó por qué, pese a las diferencias, celebró que Rosenfeld volviera a involucrarse en la causa. Sin embargo, inmediatamente después llegó la frase que encendió la polémica: “Lo voy a decir con el cariño que le tengo. Con Ana hace muchos años que litigamos juntas y le tengo cariño, pero a veces parece una diputada. Es decir, dice una cosa y hace otra”, lanzó, filosa.

Elba Marcovecchio: Con Ana (Rosenfeld) hace muchos años que litigamos juntas y le tengo cariño, pero a veces parece una diputada. Es decir, dice una cosa y hace otra”,

“A partir de ahora, cuando la encuentre, le voy a decir ‘¿qué tal, diputada?’”, redobló la apuesta Marcovecchio, entre risas. Por último, la entrevistada dejó en claro que sus palabras no buscaban generar un enfrentamiento personal: “Lo estoy diciendo con cariño”.