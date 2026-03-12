La novela entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un episodio explosivo en las últimas horas. Este jueves se supo que los dos se vieron cara a cara en una audiencia en Milán, donde la tensión fue protagonista y la jueza debió intervenir para intentar destrabar el conflicto por el divorcio.

Según reveló Guido Zaffora en DDM, la audiencia se centró en temas patrimoniales y marcó un momento bisagra: “Se cumplieron dos años del plazo exigido por la legislación italiana para decretar el divorcio. Por eso, lo más factible es que salga el divorcio el 25, no antes”, explicó el panelista.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: IG)

Durante la audiencia, Mauro Icardi pidió revisar el acuerdo firmado en 2021, aquel famoso “quedate con todo” que le dijo a Wanda en plena crisis. Pero el clima se puso espeso: “Hubo un momento de mucha tensión”, detallaron desde el entorno.

CÓMO FUE EL TENSO CARA A CARA DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI EN MILÁN

La jueza, al ver que no había acuerdo posible, le pidió a Wanda que saliera de la sala para hablar a solas con Icardi. Fue entonces cuando lanzó una frase lapidaria: “Ustedes nunca se van a poner de acuerdo”, y fijó una nueva fecha para continuar la discusión: el 28 de abril.

Mientras tanto, Wanda enfrenta otro frente de conflicto: aseguran que dejó a sus perros encerrados al viajar a Milán, lo que podría traerle más dolores de cabeza. Tras la audiencia, Icardi publicó un extenso comunicado en el que repasó el proceso judicial y apuntó contra quienes dudaron de su decisión de divorciarse de la mediática.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

Con la nueva audiencia fijada para el 28 de abril, se espera que finalmente se firme la sentencia definitiva de divorcio. Mientras tanto, la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue creciendo y promete más capítulos en esta historia que mantiene en vilo a todos.

