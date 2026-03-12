El cumpleaños de la China Suárez sigue dando que hablar. Después del romántico festejo que tuvo el pasado 9 de marzo en Turquía, su pareja, Mauro Icardi, volvió a organizar una sorpresa para continuar con las celebraciones.

A través de sus redes sociales, ambos compartieron imágenes de un nuevo viaje que comenzó en un avión privado. Allí se los vio con sus amigos abrazados y sonrientes, junto a una pequeña torta de cumpleaños con velitas y un ramo de flores. “Siguen las sorpresas”, escribió la actriz en una historia de Instagram, junto a un mensaje dedicado al futbolista: “Te amo”.

Mauro Icardi y la China Suárez en un avión privado rumbo a Milán (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

El destino elegido fue nada menos que Milán, ciudad donde el delantero supo vivir durante su etapa en el fútbol italiano. Pero esta vez el viaje tuvo un motivo especial: continuar con el cumpleaños de la actriz rodeada de sus seres más cercanos.

Cabe recordar que en Milán es donde Mauro y Wanda están llevando a cabo en la justicia su separación y el 11 de marzo fue una fecha clave en esta causa ya que se cumplió un año del pedido del divorcio, momento desde el que estaría habilitado a casarse con Eugenia si quisiera, segun informó Angie Balbiani en Puro Show.

VIAJE CON AMIGOS, FAMILIA Y REGALOS DE LUJO

Según mostraron en sus publicaciones, la pareja no viajó sola. En el avión privado también estuvieron varios amigos de la actriz y su madre, con quienes luego compartieron una cena íntima en la ciudad italiana.

Mauro Icardi y la China Suárez en Milán, donde continuaron los festejos por el cumpleaños de la actriz con amigos (Foto: captura de Instagram/@sangrejaponesa).

En una de las fotos que se viralizaron en redes se los ve a todos reunidos alrededor de una larga mesa, donde celebraron con torta y brindis. El clima fue distendido y festivo, con sonrisas y abrazos que reflejaron la complicidad del grupo.

CARTERAS DE LUJO Y MÁS SORPRESAS PARA EUGENIA SUÁREZ

Pero eso no fue todo. Durante el paseo por la ciudad, Mauro Icardi también llevó a China Suárez a una exclusiva boutique de Hermès, una de las marcas de lujo más prestigiosas del mundo.

Desde la tienda, el futbolista compartió una imagen sentado dentro del local con el geotag de Hermès y emojis de regalos, lo que dejó entrever que la actriz recibió nuevos obsequios de lujo.

Mauro Icardi en Milán en una tienda de lujo (Foto: captura de Instagram/@mauroicardi).

Las carteras de la casa francesa son consideradas piezas de colección y suelen alcanzar valores de miles de dólares, por lo que el gesto volvió a reflejar el nivel de extravagancia con el que el jugador decidió celebrar el cumpleaños de su pareja.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.