Desde hoy, Mauro Icardi y la China Suárez pueden dar el siguiente paso en su relación: ya están en condiciones legales de casarse. ¿Por qué? Porque este martes se cumplió el año de la separación entre Icardi y Wanda Nara, y según la ley, cualquiera de las partes puede pedir la conversión a divorcio y así recuperar la aptitud nupcial, según explicó Elba Marcovecchio en La Mañana con Moria.

Esto significa que tanto Mauro como Wanda pueden volver a casarse. De hecho, en el entorno de la mediática aseguran que ella “se está adelantando” y que ya tiene planes con Migueles, su actual pareja. Pero la noticia que sacudió el mundo del espectáculo es que, desde hoy, Icardi podría casarse con la China Suárez si así lo decidiera.

EL DIVORCIO DE WANDA Y MAURO: BIENES, PROPIEDADES Y UNA DISPUTA INERNACIONAL

Detrás del show mediático, la pelea de fondo es por el patrimonio. Conforme a la infomación que dio la abogada de Mauro Icardi en el programa de eltrece: “Wanda Nara se quedó con al menos siete propiedades, más una suma de dinero en efectivo importante y otro monto que sacó de una cuenta”.

“Los autos están en un garage cerrados, la famosa Lamborghini ploteada de rosa, todo ese patrimonio está en disputa y hay una causa abierta”, remarcó Marcovecchio y aclaró que el régimen bajo el que se casaron fue el de ganancialidad, por lo que todo lo adquirido durante el matrimonio debe dividirse según la ley. Sin embargo, la discusión sigue abierta y será un juez quien decida cómo se reparten los bienes.

QUÉ PUEDE PASAR AHORA: CASAMIENTOS, JUICIOS Y UNA NOVELA SIN FINAL

Con la aptitud nupcial recuperada, tanto Mauro Icardi como Wanda Nara pueden volver a casarse. La relación de Icardi con la China Suárez está más firme que nunca y, si deciden dar el sí, ya no hay trabas legales.

Mientras tanto, la pelea por los bienes y la cuota alimentaria sigue su curso en los tribunales de tres países. El divorcio de Wanda y Mauro promete seguir generando capítulos y titulares, con la mirada puesta en quién pega primero… y quién pega dos veces.

