El cumpleaños número 34 de Eugenia “la China” Suárez comenzó como una postal romántica en Estambul, pero terminó desatando una nueva polémica en las redes sociales que volvió a poner en escena a Wanda Nara.

La actriz celebró su día con una íntima fiesta organizada por su pareja, Mauro Icardi, a bordo de un yate que navegó por el Bósforo. Globos, torta y mensajes de amor del futbolista completaron el clima de festejo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el look que eligió para la ocasión. Para la celebración, la China apostó por un vestido negro largo y ajustado de la firma francesa Hervé Léger, conocida por sus icónicos diseños estilo “bandage”. El outfit lo completó con stilettos negros de Christian Louboutin, logrando un look elegante que rápidamente se viralizó en redes.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

Pero apenas comenzaron a circular las fotos del festejo, varios usuarios empezaron a comparar la prenda con un vestido muy similar que había usado años atrás Wanda. Las especulaciones no tardaron en crecer y algunos incluso aseguraron que podría tratarse del mismo diseño o que la actriz habría usado una prenda del vestidor de la empresaria.

Ante la repercusión que generaron las comparaciones, la actriz eligió responder de manera indirecta desde sus redes sociales. En una historia de Instagram mostró un primer plano de la etiqueta del vestido, donde se podía leer claramente: “Hervé Léger Paris – XS”.

Foto: Web Por: Fabiana Lopez

Con ese gesto, la actriz buscó dejar en claro el origen de la prenda y despejar los rumores que señalaban que el vestido podría ser antiguo o haber pertenecido a Wanda.

Lejos de apagar la polémica, la publicación generó aún más comentarios. Muchos usuarios interpretaron el posteo como una forma de desmentir las versiones, y también como una posible chicana hacia Wanda Nara, especialmente por el detalle del talle visible en la etiqueta.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

LA CHINA SUÁREZ FUE ACUSADA DE COPIARLE EL LOOK A WANDA NARA EN UN PARTIDO DE MAURO ICARDI

Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la escena a Eugenia “la China” Suárez. Esta vez, la actriz quedó envuelta en una nueva ola de críticas después de mostrarse alentando a Mauro Icardi este martes durante el partido de Galatasaray (ganó 1 a 0 en la ida por los octavos de la Champions League) con un look muy parecido al que lució Wanda Nara años atrás cuando estaba en pareja con el futbolista.

La actriz asistió al estadio con un outfit beige tipo mono, ceñido a la cintura con cinturón, con el pelo recogido en una cola alta y un maquillaje sobrio.

Pero lo que para algunos fue simplemente un look elegante y deportivo, para muchos usuarios de redes fue otra cosa: una llamativa coincidencia con un diseño que había lucido tiempo atrás Wanda.

Foto: Captura de X (@asquerotica)

Los comentarios no tardaron en aparecer cuando usuarios rescataron una vieja foto de Wanda en el estadio, tomada cuando todavía estaba en pareja con Icardi. En aquella ocasión, la empresaria también había apostado por un conjunto beige, con el cabello recogido en una cola alta.

La similitud entre ambos looks fue suficiente para que muchos lanzaran acusaciones directas. Y aunque esta vez se trate solo de un outfit, la comparación volvió a instalar el debate en redes: ¿fue una simple coincidencia fashionista o un guiño inevitable al pasado?