En el día en que la China Suárez cumple años, en La Mañana con Moria analizaron su presente y futuro laboral.

En ese contexto, Cinthia Fernández lanzó una filosa teoría sobre Mauro Icardi, al sugerir que el futbolista le habría pedido a su novia que no trabajara, algo que en su momento también había denunciado Wanda Nara tras su separación.

Sin embargo, el periodista Gustavo Méndez descartó esa posibilidad al contar que Eugenia Suárez tiene varios proyectos en marcha. Según explicó, la actriz estaría leyendo dos guiones para series y uno para una película.

Pero eso no sería todo. Méndez también reveló que la China está trabajando en un nuevo emprendimiento personal que la acercaría a un rubro en el que Wanda ya tiene experiencia.

El nuevo proyecto de la China Suárez que podría enfurecer a Wanda Nara (Foto de Instagram @sangrejaponesa)

El nuevo proyecto de la China Suárez que podría enfurecer a Wanda Nara

“Esto es información: está en la etapa previa de hacer sus cremas, su marca de beauty”, contó el periodista en el programa de eltrece.

Ante ese dato, Moria Casán deslizó una picante frase que pareció aludir directamente a Wanda:“Te van a decir que copia al otro lado”, comentó la conductora.

Cinthia Fernández reveló el polémico pedido que Mauro Icardi le habría hecho a la China Suárez (captura de eltrece)

En ese contexto, Cinthia Fernández recordó un antecedente laboral de la actriz que generó polémica tiempo atrás.

“En varios proyectos copió. Ella tuvo un problema muy grande cuando sacó la ropa deportiva. Creo que la marca le hizo juicio porque ella copia, tal cual, los modelos de esta marca de afuera”, sostuvo la panelista.

Así, mientras la China Suárez se prepara para lanzar su marca de cremas y productos de belleza, el tema ya empezó a generar comentarios en televisión, sobre todo por la inevitable comparación con los emprendimientos de Wanda Nara en el mundo de los cosméticos.