Las redes sociales volvieron a poner en el centro de la escena a Eugenia “la China” Suárez. Esta vez, la actriz quedó envuelta en una nueva ola de críticas después de mostrarse alentando a Mauro Icardi este martes durante el partido de Galatasaray (ganó 1 a 0 en la ida por los octavos de la Champions League) con un look muy parecido al que lució Wanda Nara años atrás cuando estaba en pareja con el futbolista.

La actriz asistió al estadio con un outfit beige tipo mono, ceñido a la cintura con cinturón, con el pelo recogido en una cola alta y un maquillaje sobrio.

Pero lo que para algunos fue simplemente un look elegante y deportivo, para muchos usuarios de redes fue otra cosa: una llamativa coincidencia con un diseño que había lucido tiempo atrás Wanda.

Foto: Captura de X (@asquerotica)

Los comentarios no tardaron en aparecer cuando usuarios rescataron una vieja foto de Wanda en el estadio, tomada cuando todavía estaba en pareja con Icardi. En aquella ocasión, la empresaria también había apostado por un conjunto beige, con el cabello recogido en una cola alta.

La similitud entre ambos looks fue suficiente para que muchos lanzaran acusaciones directas. Y aunque esta vez se trate solo de un outfit, la comparación volvió a instalar el debate en redes: ¿fue una simple coincidencia fashionista o un guiño inevitable al pasado?

Foto: Captura de video de X (@PesindeyizApp)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CHINA SUÁREZ CELEBRÓ SUS 34 AÑOS EN UN YATE DE LUJO EN ESTAMBUL CON MAURO ICARDI Y SU FAMILIA

Eugenia “la China” Suárez celebró sus 34 años con una fiesta íntima y lujosa en Turquía. La actriz eligió un escenario de película para su cumpleaños: un yate privado navegando por el estrecho del Bósforo, en Estambul, donde actualmente vive junto a su pareja, Mauro Icardi, y sus hijos.

El festejo comenzó al atardecer con un grupo reducido de invitados, compuesto por familiares y amigos muy cercanos. Entre ellos estuvieron su madre, Marcela Riveiro, y sus amigos Juanma Cativa y Tomás Garrahan, además de los hijos de la actriz.

La diferencia horaria de seis horas con Buenos Aires marcó el inicio de una jornada especial que se desarrolló con un clima relajado y familiar. Para la ocasión, la China apostó por un look elegante y sensual: lució un vestido negro de escote profundo que acompañó con el pelo suelto.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

Durante el recorrido, el yate pasó frente a algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el Puente Fatih Sultan Mehmet. Desde la cubierta, los invitados realizaron un brindis con champagne mientras compartían las primeras postales del festejo.

En medio del clima distendido también apareció Icardi, vestido con camisa blanca, sumándose a las fotos y videos de la celebración. Las imágenes mostraron a la actriz sonriente, rodeada de su círculo más cercano, mientras el paseo continuaba hacia la noche turca.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

Uno de los focos de atención fueron las tortas del cumpleaños. La principal estaba cubierta de merengue y frutos rojos —frutillas, frambuesas, arándanos y moras— y llevaba un cuadrado de chocolate con la inscripción “feliz cumpleaños 34”, acompañado por cuatro velas doradas. La segunda torta, con un diseño floral y láminas de fruta sobre crema tostada, aportó un toque sofisticado al festejo.

En una de las postales más comentadas, la China posó apoyada sobre la mesa rodeada de flores, globos y las dos tortas, reflejando la estética elegante y romántica que eligió para celebrar su nueva vuelta al sol en su vida lejos de Argentina.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)