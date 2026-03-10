Una nueva controversia volvió a encender el llamado “Wandagate”. Esta vez, el foco no estuvo en declaraciones ni en mensajes cruzados, sino en un detalle de moda que rápidamente se volvió viral en redes sociales: el vestido que lució Eugenia Suárez durante su cumpleaños número 34 en Turquía.

La actriz celebró su aniversario de natalicio rodeada de amigos y familiares a bordo de un yate en el Bósforo, en una fiesta marcada por el glamour y las postales de lujo que compartió en sus redes sociales.

Fuerte chicana de la China Suárez a Wanda Nara: ¿usó uno de sus vestidos? | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

Sin embargo, la polémica se encendió cuando los usuarios de redes sociales notaron que la China Suárez vestía una prenda idéntica a otra utilizada por Wanda Nara.

¿LA CHINA LE USÓ UN VESTIDO A WANDA?

En las fotos del evento, la China Suárez apareció con un vestido negro ajustado al cuerpo, de líneas minimalistas y escote pronunciado. El look, elegante y sobrio, rápidamente llamó la atención de los seguidores de la actriz, aunque no precisamente por su estilo.

Varios usuarios comenzaron a señalar el parecido del diseño con un vestido que había usado años atrás Wanda Nara, lo que reavivó la histórica rivalidad mediática entre ambas.

Fuerte chicana de la China Suárez a Wanda Nara: ¿usó uno de sus vestidos? | Créditos: Instagram @wanda_nara

La comparación se volvió tendencia cuando cuentas especializadas en moda y farándula rescataron imágenes antiguas de la conductora usando un modelo prácticamente idéntico.

Algunos usuarios encontraron publicaciones de la empresaria en redes sociales que datan de 2017, y otras aún más antiguas, de 2013, en las que aparece posando con un vestido negro muy similar durante una producción fotográfica en Italia.