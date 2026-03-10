Una nueva controversia volvió a encender el llamado “Wandagate”. Esta vez, el foco no estuvo en declaraciones ni en mensajes cruzados, sino en un detalle de moda que rápidamente se volvió viral en redes sociales: el vestido que lució Eugenia Suárez durante su cumpleaños número 34 en Turquía.
La actriz celebró su aniversario de natalicio rodeada de amigos y familiares a bordo de un yate en el Bósforo, en una fiesta marcada por el glamour y las postales de lujo que compartió en sus redes sociales.
Sin embargo, la polémica se encendió cuando los usuarios de redes sociales notaron que la China Suárez vestía una prenda idéntica a otra utilizada por Wanda Nara.
¿LA CHINA LE USÓ UN VESTIDO A WANDA?
En las fotos del evento, la China Suárez apareció con un vestido negro ajustado al cuerpo, de líneas minimalistas y escote pronunciado. El look, elegante y sobrio, rápidamente llamó la atención de los seguidores de la actriz, aunque no precisamente por su estilo.
Varios usuarios comenzaron a señalar el parecido del diseño con un vestido que había usado años atrás Wanda Nara, lo que reavivó la histórica rivalidad mediática entre ambas.
La comparación se volvió tendencia cuando cuentas especializadas en moda y farándula rescataron imágenes antiguas de la conductora usando un modelo prácticamente idéntico.
Algunos usuarios encontraron publicaciones de la empresaria en redes sociales que datan de 2017, y otras aún más antiguas, de 2013, en las que aparece posando con un vestido negro muy similar durante una producción fotográfica en Italia.