El cumpleaños número 34 de Eugenia “la China” Suárez sigue dando que hablar. Después de compartir imágenes del festejo en un yate en Estambul, la actriz reveló en sus redes sociales algunos de los detalles más extravagantes de la celebración.

A través de sus historias de Instagram, la China publicó postales que dejaron ver el nivel de lujo y dedicación que tuvo la fiesta. Uno de los regalos que más llamó la atención fue un imponente arreglo floral gigante compuesto por decenas de rosas rosadas en forma de un oso, armado en varios niveles y presentado dentro de una gran caja redonda con la inscripción “Happy Birthday 34”.

El espectacular ramo estaba atado con delicados moños rosados y destacaba por su tamaño y volumen, convirtiéndose en uno de los objetos más fotografiados del festejo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

Pero ese no fue el único detalle que sorprendió. En otra de las historias, la actriz mostró una sofisticada bandeja de frutas frescas servida como parte del menú del cumpleaños. El plato incluía una colorida selección de frutas exóticas y premium: maracuyá, pitaya (fruta del dragón), ananá, kiwi, mandarinas, frambuesas, y moras, entre otras.

La presentación también fue protagonista: las frutas estaban cuidadosamente cortadas y dispuestas de forma artística en una bandeja negra, creando una combinación de colores vibrantes que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Estas imágenes se sumaron a las postales del festejo que la China celebró junto a su pareja, Mauro Icardi, su familia y amigos cercanos, en una fiesta íntima que incluyó navegación por el Bósforo, brindis y una ambientación romántica.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

LA CHINA SUÁREZ CELEBRÓ SUS 34 AÑOS EN UN YATE DE LUJO EN ESTAMBUL CON MAURO ICARDI Y SU FAMILIA

Eugenia “la China” Suárez celebró sus 34 años con una fiesta íntima y lujosa en Turquía. La actriz eligió un escenario de película para su cumpleaños: un yate privado navegando por el estrecho del Bósforo, en Estambul, donde actualmente vive junto a su pareja, Mauro Icardi, y sus hijos.

El festejo comenzó al atardecer con un grupo reducido de invitados, compuesto por familiares y amigos muy cercanos. Entre ellos estuvieron su madre, Marcela Riveiro, y sus amigos Juanma Cativa y Tomás Garrahan, además de los hijos de la actriz.

La diferencia horaria de seis horas con Buenos Aires marcó el inicio de una jornada especial que se desarrolló con un clima relajado y familiar. Para la ocasión, la China apostó por un look elegante y sensual: lució un vestido negro de escote profundo que acompañó con el pelo suelto.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

Durante el recorrido, el yate pasó frente a algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el Puente Fatih Sultan Mehmet. Desde la cubierta, los invitados realizaron un brindis con champagne mientras compartían las primeras postales del festejo.

En medio del clima distendido también apareció Icardi, vestido con camisa blanca, sumándose a las fotos y videos de la celebración. Las imágenes mostraron a la actriz sonriente, rodeada de su círculo más cercano, mientras el paseo continuaba hacia la noche turca.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)

Uno de los focos de atención fueron las tortas del cumpleaños. La principal estaba cubierta de merengue y frutos rojos —frutillas, frambuesas, arándanos y moras— y llevaba un cuadrado de chocolate con la inscripción “feliz cumpleaños 34”, acompañado por cuatro velas doradas. La segunda torta, con un diseño floral y láminas de fruta sobre crema tostada, aportó un toque sofisticado al festejo.

En una de las postales más comentadas, la China posó apoyada sobre la mesa rodeada de flores, globos y las dos tortas, reflejando la estética elegante y romántica que eligió para celebrar su nueva vuelta al sol en su vida lejos de Argentina.

Foto: Captura de video de X (@LilaRose0109)