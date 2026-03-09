El cumpleaños número 34 de Eugenia “la China” Suárez en un yate por el Bósforo de Estambul no solo generó repercusión por las imágenes románticas junto a Mauro Icardi, sino también por el lujo que rodeó la celebración.

Luego de que se viralizaran las fotos y videos del festejo, se conoció cuánto costaría alquilar una embarcación similar para una fiesta privada en Turquía. La información la dio el periodista Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, conducido por Moria Casán.

Allí, el panelista explicó que el valor base para salir a navegar por el Bósforo ya es elevado y puede subir mucho más según los servicios: “Para alquilar un barco así, el precio mínimo, como el básico para ponerlo en el Bósforo y poder salir, arranca en 10.000 euros”, detalló al aire.

Pero eso es apenas el punto de partida. Según explicó Méndez, el valor final depende de los extras que se contraten para la experiencia. Entre ellos, la tripulación completa, el tipo de bebidas y hasta un chef privado a bordo: “Después podés elegir, por ejemplo, qué tipo de champagne querés, si lo querés con tripulación, con chef. El chef es muy importante también, porque te prepara la comida que vos quieras”, agregó.

Esos servicios premium pueden elevar notablemente el costo del paseo, especialmente cuando se trata de celebraciones privadas con ambientación especial, catering y bebidas exclusivas, como se vio en las imágenes del cumpleaños de la actriz.

LA CHINA SUÁREZ CELEBRÓ SUS 34 AÑOS EN UN YATE DE LUJO EN ESTAMBUL CON MAURO ICARDI Y SU FAMILIA

Eugenia “la China” Suárez celebró sus 34 años con una fiesta íntima y lujosa en Turquía. La actriz eligió un escenario de película para su cumpleaños: un yate privado navegando por el estrecho del Bósforo, en Estambul, donde actualmente vive junto a su pareja, Mauro Icardi, y sus hijos.

El festejo comenzó al atardecer con un grupo reducido de invitados, compuesto por familiares y amigos muy cercanos. Entre ellos estuvieron su madre, Marcela Riveiro, y sus amigos Juanma Cativa y Tomás Garrahan, además de los hijos de la actriz.

La diferencia horaria de seis horas con Buenos Aires marcó el inicio de una jornada especial que se desarrolló con un clima relajado y familiar. Para la ocasión, la China apostó por un look elegante y sensual: lució un vestido negro de escote profundo que acompañó con el pelo suelto.

Durante el recorrido, el yate pasó frente a algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el Puente Fatih Sultan Mehmet. Desde la cubierta, los invitados realizaron un brindis con champagne mientras compartían las primeras postales del festejo.

En medio del clima distendido también apareció Icardi, vestido con camisa blanca, sumándose a las fotos y videos de la celebración. Las imágenes mostraron a la actriz sonriente, rodeada de su círculo más cercano, mientras el paseo continuaba hacia la noche turca.

Uno de los focos de atención fueron las tortas del cumpleaños. La principal estaba cubierta de merengue y frutos rojos —frutillas, frambuesas, arándanos y moras— y llevaba un cuadrado de chocolate con la inscripción “feliz cumpleaños 34”, acompañado por cuatro velas doradas. La segunda torta, con un diseño floral y láminas de fruta sobre crema tostada, aportó un toque sofisticado al festejo.

En una de las postales más comentadas, la China posó apoyada sobre la mesa rodeada de flores, globos y las dos tortas, reflejando la estética elegante y romántica que eligió para celebrar su nueva vuelta al sol en su vida lejos de Argentina.

