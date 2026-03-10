El cumpleaños número 34 de China Suárez no pasó desapercibido en redes sociales. La actriz celebró en Estambul, Turquía, rodeada de su familia, amigos y su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

Sin embargo, un detalle del festejo llamó especialmente la atención: el romántico ramo de flores que recibió del delantero fue comparado rápidamente con otro muy similar que había mostrado Wanda Nara en sus redes.

El arreglo floral que Mauro Icardi le obsequió a la China Suárez, entre otras cosas, por su cumpleaños (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

La coincidencia generó comentarios entre los usuarios de redes, ya que el arreglo floral que Icardi le regaló a la actriz es prácticamente idéntico al que la empresaria había compartido en Instagram cuando celebró el cumpleaños de una de sus hijas.

El arreglo floral que Wanda Nara le obsequió a su hija por su cumpleaños (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

CÓMO FUE EL CUMPLEAÑOS DE LA CHINA SUÁREZ EN TURQUÍA

La actriz festejó sus 34 años el 9 de marzo en Estambul con una celebración íntima. Según se vio en las fotos que compartió en sus redes, el festejo incluyó una salida en yate por el Bósforo junto a sus hijos, su mamá y un pequeño grupo de amigos cercanos.

Durante la jornada hubo regalos, decoración con flores y varios detalles románticos por parte de Icardi. Entre los obsequios que más llamaron la atención estuvo un enorme ramo de flores rosadas, que la actriz mostró sonriente en sus historias de Instagram. En la publicación, incluso le dedicó un mensaje al futbolista: “Te amo con todo mi corazón”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.