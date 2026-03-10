Desde que Wanda Nara debutó como conductora de Telefe se habló de una “guerra secreta” con Santiago del Moro, su predecesor en MasterChef. Este martes, Yanina Latorre retomó esta versión en SQP con una entrevista en la que el conductor expuso lo que más le molesta de la mediática.

Si bien ambos conductores obtienen ratings de dos cifras en sus respectivos ciclos, lo cierto es que, según contó Nico Peralta, le habría llegado una versión a Del Moro que señalaba que “Wanda habría querido quedarse dos veces con la conducción del Martín Fierro”.

Santiago del Moro y Wanda Nara (Fotos: capturas Telefe)

Ante semejante información, Yanina Latorre tuvo en consideración la reciente puja entre Wanda y Vero Lozano por Bake Off. “Ojo, eso lo creo porque Wanda quiere Bake Off, ella quiere todo. Ella cree que es mejor que todos los que están en Telefe”, aseguró.

DEL MORO REFLEXIONÓ SOBRE LOS ESCÁNDALOS QUE USA WANDA NARA PARA GENERARAR ATENCIÓN MEDIÁTICA

La producción de SQP recurrió a una entrevista que Del Moro le dio a Intrusos en enero para expresar su molestia con los recursos que Wanda utiliza para generar atención mediática. “Me parece que nunca nadie toma en cuenta a los pibes, sea Wanda o el que sea, Me parece que no le importa a muchos famosos”, comenzó.

“Yo hice un programa mucho tiempo en el que lo veía y no me gusta el escándalo cuando la gente adulta tira al barro a los chicos, sea Wanda o la persona que sea. No son moneda de cambio”, agregó el conductor desde su lugar de padre, y recordó que dejó MasterChef porque lo consideraba un camino recorrido.

Santiago del Moro y Wanda Nara (Fotos: capturas Telefe)

El conductor fue más allá y contó cómo lo afecta personalmente la situación: “Me pegó como papá. Me destroza cuando aparecen fotos de los nenes y se tiran con cosas pesadas, ver criaturas yendo a declarar”, confesó, visiblemente movilizado por el tema, y recordó que él fue uno de los que dio el visto bueno a Wanda como su sucesora

