Este jueves Mauro Icardi se despachó con un posteo incendiario en las redes sociales del que no se salvó nadie: Wanda Nara, periodistas e incluso Ana Rosenfeld fueron cuestionados por el futbolista, y la abogada no se quedó callada a la hora de responderle.

“Ya ya que estamos me pregunto también ¿qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada (no nos olvidemos que volvió sin dignidad después de haber sido echada para meter un tránsfuga que hoy está preso) que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme?”, escribió el futbolista.

El fuerte posteo de Mauro Icardi tras el divorcio. Foto: Instagram

La abogada eligió el streaming Juernes para responderle con todo a Mauro Icardi por cuestionar su dignidad y le recordó a icardi que dejó de ser la abogada de Wanda “durante un tiempo porque no comulgó con el profesional que habían elegido, pero volvió para resolver y para ayudar”. Rosenfeld además, apeló a la ironía y le agradeció a Icardi por llamarla “reciclada” porque le daba la idea de que volvió “más rejuvenecida”.

“Yo a Mauro lo quiero mucho y él me quiere a mí. O sea, estas palabras así de alguna manera demuestran que no fue tan agresivo. Yo creo que tampoco redactó demasiado él este posteo, porque es el estilo de las cosas que a veces postean sus profesionales cuando quieren agredir a Wanda o a lo mejor las escribe él y se las pasan a las abogadas para que lo publiquen”, agregó Rosenfeld, recalcando que ella “resiste cualquier archivo”

ANA ROSENFELD LE CONTESTÓ A MAURO ICARDI, DEFENDIÓ SU DIGNIDAD Y CUESTIONÓ LA DEL FUTBOLISTA

Sobre los términos que Icardi empleó contra ella, Rosenfeld reflexionó: “Él está enojado porque volví a un caso que él sabe que defiendo con uñas y garras porque en la época que yo defendía a Wanda contra Maxi (López), él estaba muy encima y veía mi proceder. Así que él sabe el tenor de mi profesionalismo en el tema de la cuota alimentaria”, señaló, dando a entender que su presencia pone nervioso al futbolista.

“Si él me quiere ofender con la palabra ‘dignidad’, créeme que yo no voy a devolver el guante con contestándole, porque vuelvo a repetir que lo respeto y lo quiero. Teníamos una gran relación”, recordó la letrada, antes de lanzar una bomba incendiaria de similar magnitud.

Fotos: capturas América TV e Instagram @mauro_icardi

“Les voy a aclarar que yo nunca vi un peso del señor Mauro Icardi. Cuando me dicen ‘extrañás la billetera de Icardi’… Señores, en 16 años nunca metió la mano en el bolsillo para pagar un café. Así que, si de dignidad se trata, sepan ustedes que nunca, nunca, nunca vi un peso en ningún color de plata. Todas las veces que hemos compartido cenas y demás, éramos Marcelo y yo los que pagábamos e invitábamos. Así que nunca me regaló nada (…), así que, por favor, que no me hable de dignidad, que él sabe que dignidad me sobra”, explotó.

Respecto al desafío de Icardi para que continúe diciendo que no se quiere separar, Rosenfeld recodó que en noviembre de 2024 le aconsejó hacerlo en Argentina. “Si él hubiera querido divorciarse rápido, que es la pelea de todos los días hace un año y medio, lo hubiera hecho en la Argentina y se hubiera divorciado en dos meses, porque la ley argentina con el trámite de divorcio exprés lo hubiera logrado, entonces no hubiera querido haber ido a Italia. Eso fue lo que dije y lo vuelvo a repetir”, cerró.

