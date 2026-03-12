La batalla que Wanda Nara encarna contra Mauro Icardi en los tribunales de Milán tuvo un giro inesperado el miércoles, en la primera audiencia sobre divorcio en la que además se cuestionó la división de bienes que habían firmado en 2021.

Según informó el sitio Milano Today, el novio de la China Suárez interpuso una demanda para “reclamar la devolución de las propiedades que adquirió en Italia durante su matrimonio”.

Frente a esto, la jueza Ilaria Gentile ”propuso la posibilidad de un acuerdo para intentar resolver la disputa mediante la conciliación".

Mauro Icardi y Wanda Nara fueron noticia en Milano Today.

Es decir que, la magistrada a cargo de la 5.ª Sección Civil del Tribunal de Milán le dio lugar al planteo de Icardi, en vez de rechazarlo de plano por improcedente.

Los otros avances de Icardi contra Wanda en Italia

Otros medios italianos además precisaron que la justicia estableció un plazo de 72 horas para que un peritaje establezca la transferencia de 7.000.000 de euros realizadas desde la cuenta conjunta estaba validada, ya que Icardi acusa que Nara desvió el dinero a una cuenta propia sin su consentimiento.

En esa misma audiencia también se habría discutido el audulterio como detonante del divorcio, en referencia al affaire de Wanda con L-Gante previo al encuentro de Mauro con la China en París.

En paralelo, el delantero de Galatasaray buscaría instalarse en Italia con la China, de forma que sea la Justicia de ese país la que dirima la cuota alimentaria que le corresponde pasarle a Wanda.

Por lo cual, Mauro Icardi habría embargado las propiedades de Wanda Nara en Italia, mientras que también la habría puesto en la obligación de rendir cuentas ante la Justicia por los fondos millonarios que movilizó en Europa.