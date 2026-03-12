Luego de que Mauro Icardi rompiera el silencio con un fuerte posteo sobre el final de su relación con Wanda Nara, la conductora de Masterchef Celebrity decidió marcar terreno con una foto de las Islas Maldivas, un destino paradisíaco que frecuentaban cuando estaban casados.

Este jueves, el delantero del Galatasaray sorprendió a sus seguidores con un contundente mensaje en redes sociales donde aseguraba que “se quedó sin tiempo”, confirmando así el divorcio legal. Sin embargo, la reacción de la mediática no se hizo esperar, aunque optó por un camino muy distinto al de las explicaciones.

Wanda Nara rumbo a Islas Maldivas (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Mientras Icardi profundizaba su postura en un texto a través de historias en su cuenta de Insatgram, Wanda utilizó el mismo medio pero para mostrar su presente. Lejos del conflicto mediático de Buenos Aires o Estambul, la empresaria compartió una impactante foto aérea de su estadía en The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands.

Wanda Nara en las Islas Maldivas en medio del divorcio de Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

Con la palabra “Off” acompañada de emojis de gotas de agua, un corazón rosa y una mujer relajándose, la empresaria, que actualmente está en pareja con Martín Migueles, dejó en claro que su prioridad hoy es su bienestar y la desconexión total, pero en un destino particular, el que compartía con Icardi.

Wanda Nara en Islas Maldivas con Martín Migueles (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Wanda Nara en Islas Maldivas (Foto: Instagram/@wanda_nara).

QUÉ DIJO MAURO ICARDI SOBRE EL DIVORCIO

Antes de la foto de Wanda Nara en las Islas Maldivas, Mauro Icardi había publicado un texto sobre su separación legal: “Pedí el divorcio, cumplí con la justicia y hoy el divorcio se hace efectivo”.

El fuerte posteo de Mauro Icardi tras el divorcio. Foto: Instagram

El futbolista, que viajó a Milán con la China Suárez por lo de su divorcio y para festejar allí el cumpleaños de la actriz, marcó este momento como “victorioso” y que “la realidad llegó” tal cual como la esperaba, “se terminó”.

Preguntas frecuentes

¿Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron? Sí, según las últimas publicaciones de Mauro Icardi el 12 de marzo de 2026, el futbolista confirmó que la relación llegó a su fin y que ya no hay posibilidades de reconciliación.

¿Dónde se encuentra Wanda Nara actualmente? Wanda Nara se encuentra de vacaciones en las Islas Maldivas, hospedada en el lujoso hotel The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, según mostró en sus redes sociales.

¿Qué respondió Wanda Nara al posteo de Icardi? Wanda Nara no respondió con palabras directas, sino con una foto de un paisaje paradisíaco y la palabra “Off”, indicando que está desconectada de los conflictos mediáticos.