Un mensaje publicado en X por el usuario italiano Gianni Boscarato generó revuelo en las redes al afirmar que el Tribunal de Milán declaró oficialmente la separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Il Tribunale di Milano ha dichiarato ufficialmente la separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Wanda non era presente all’udienza dell’11 marzo”, escribió el usuario.

El posteo se viralizó rápidamente porque coincide con un momento clave en la historia judicial de la expareja, marcada por conflictos mediáticos, disputas económicas y nuevos romances.

Foto: captura de pantalla de X

Por qué Icardi ya podría casarse con la China Suárez

Más allá de este mensaje viral, la situación legal entre Icardi y Nara ya atraviesa un punto importante. Según explicó la abogada Elba Marcovecchio en el programa La Mañana con Moria de Moria Casán, se cumplió un año desde la separación de la pareja.

Esto habilita a cualquiera de los dos a pedir la conversión de la separación en divorcio y recuperar así la aptitud nupcial, es decir, la posibilidad legal de volver a casarse.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

En ese escenario, el delantero del Galatasaray podría dar un paso más en su relación con la China Suárez si ambos decidieran formalizar el vínculo.

Del otro lado, en el entorno de Wanda Nara aseguran que ella también tiene planes a futuro con su actual pareja, el empresario conocido como Migueles.

Mauro Icardi le dedicó un romántico mensaje a la China Suárez por su cumpleaños: “La mujer que cambió mi vida”. Crédito: Instagram

La verdadera pelea: bienes millonarios y propiedades

Mientras el escándalo sentimental ocupa titulares, el conflicto más fuerte entre Icardi y Nara se libra en los tribunales.

De acuerdo con Marcovecchio, durante el matrimonio —que se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal— se acumularon numerosos bienes que ahora están en disputa.

Según la información que trascendió:

Wanda Nara habría quedado con al menos siete propiedades .

También habría retirado una suma importante de dinero en efectivo .

Existen fondos provenientes de cuentas bancarias que forman parte del conflicto.

Varios autos de lujo, incluida la famosa Lamborghini ploteada de rosa, están guardados en un garage y forman parte de la causa.

Foto: Captura de Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El Lamborghini rosa de Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

Al tratarse de bienes gananciales, todo lo adquirido durante el matrimonio debe dividirse, aunque la decisión final quedará en manos de la Justicia.

Una historia que todavía promete más capítulos

El divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue desarrollándose en tribunales de distintos países, con discusiones sobre patrimonio, manutención y acuerdos familiares.

Mientras tanto, la atención mediática se concentra en un posible nuevo casamiento del futbolista con la China Suárez, algo que —legalmente— ya no tendría impedimentos.

Y como suele ocurrir en esta historia, cada nuevo dato abre otro capítulo de una novela que parece no tener final.