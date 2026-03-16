En medio de la feroz disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio sorprendió con un picante comentario sobre Ana Rosenfeld que no pasó desapercibido.

La abogada del futbolista habló en Desayuno Americano y recordó el fuerte cruce que ambas protagonizaron en un móvil televisivo. Entre ironías y chicanas, Marcovecchio dejó en claro que, aunque le tiene cariño a su colega, hay actitudes que no le cierran.

Durante la entrevista, Pamela David recordó la tensión entre las dos letradas: “Vimos un cruce muy fuerte con la doctora Rosenfeld en un móvil. Las dos con una ironía elegante”, señaló la conductora del programa de América.

Foto: Captura (América)

Fue entonces cuando Elba explicó por qué, pese a las diferencias, celebró que Rosenfeld volviera a involucrarse en la causa. Sin embargo, inmediatamente después llegó la frase que encendió la polémica: “Lo voy a decir con el cariño que le tengo. Con Ana hace muchos años que litigamos juntas y le tengo cariño, pero a veces parece una diputada. Es decir, dice una cosa y hace otra”, lanzó, filosa.

“A partir de ahora, cuando la encuentre, le voy a decir ‘¿qué tal, diputada?’”, redobló la apuesta Marcovecchio, entre risas. Por último, la entrevistada dejó en claro que sus palabras no buscaban generar un enfrentamiento personal: “Lo estoy diciendo con cariño”.

Elba Marcovecchio: Con Ana (Rosenfeld) hace muchos años que litigamos juntas y le tengo cariño, pero a veces parece una diputada. Es decir, dice una cosa y hace otra”,

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

TODA LA VERDAD SOBRE LA CONCILIACIÓN DE BIENES ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI EN ITALIA: “ELLA ESTÁ FELIZ”

En medio del fuerte revuelo mediático por el conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la abogada Ana Rosenfeld decidió salir a aclarar públicamente qué ocurrió en la reciente audiencia que se llevó a cabo en Italia.

A través de sus redes sociales, la letrada compartió un contundente mensaje en el que desmintió varias de las versiones que circularon en los medios sobre el proceso judicial que enfrenta la expareja.

“Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes”, escribió Rosenfeld en su cuenta de Instagram.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld) Por: Fabiana Lopez

De esta manera, la letrada dejó en claro que el encuentro judicial no estuvo centrado en el divorcio entre la empresaria y el futbolista, como se había informado en algunos programas y portales.

Según explicó, la audiencia se enfocó únicamente en el intento de Icardi de revertir el régimen de separación de bienes que mantiene con Wanda Nara. Además, Rosenfeld remarcó que la jueza fue tajante durante la audiencia y que la postura de su clienta quedó bien respaldada: “¡La jueza fue clarísima! Y Wanda Nara está feliz”, aseguró en su publicación.

Ana Rosenfeld: “Por favor. No repitan falsas noticias. La audiencia que acaba de terminar solo fue de conciliación respecto a la pretensión de Mauro de deshacer la separación de bienes”.

El posteo llegó justo cuando el escándalo mediático por el llamado “Wandagate” vuelve a sumar capítulos, con versiones cruzadas sobre la situación legal y personal de la pareja que durante años fue una de las más mediáticas del mundo del espectáculo.