Este miércoles, Puro Show puso el foco en el conflicto que surgió entre Marina Calabró y Ana Rosenfeld a raíz de una demanda millonaria iniciada por la abogada brasilera Carla Junqueira, y Marcia “Pochi” Frisciotti se reveló como una testigo fundamental.

En Puro Show, Nancy Duré reveló todos los detalles de la pelea entre Rosenfeld y Calabró que dio fin a 20 años de amistad, y recordó que todo comenzó cuando Marina Calabró contó, con papeles en mano, que Junqueira le reclamó a Ana Rosenfeld el pago de 50 mil dólares en concepto de honorarios.

Fotos: Instagran y captura Net TV

En su demanda, Junqueira asegura que fue convocada para asesorar a Wanda Nara en la restitución internacional de menores que reclama Mauro Icardi y que, pese a que cumplió con su trabajo, nunca cobró.

Leé más:

El nuevo escándalo que envuelve a Wanda Nara por falta de pago de honorarios a una abogada

EL CONTUDENTE TESTIMONIO DE POCHI DE PURO SHOW EN LA DEMANDA DE CARLA JUNQUEIRA CONTRA WANDA NARA Y ANA ROSENFELD

Dure recordó además que en la causa que le inició Junqueira hubo un pedido de peritajes para los teléfonos de Wanda y Rosenfeld que ellas niegan enfáticamente, pese a que en las últimas horas circularon en las redes sociales copias de la negativas de Wanda a presentar su dispositivo ante la Justicia. “Si no existiera el pedido de peritaje, de ninguna manera habría una respuesta de Wanda ante la Justicia”, recalcó Nancy.

“Yo estaba en la casa de Wanda Nara la noche en que Ana Carla Junqueira con Ana Rosenfeld estaban armando todos los escritos internacionales”, reveló Pochi, que durante mucho tiempo estuvo relacionada con la mediática conductora de MasterChef, hasta que ella se enojó al aire con la panelista por mostrarse objetiva con la disputa que mantiene con Icardi.

Video: Twitter / X @Lucianolopez_2

A instancias de Pampito, Pochi agregó que vio “cómo estaban armando toda la estrategia”. “Es verdad que Carla está más preparada, tiene idiomas”, explicó, dando a conocer que Ana Rosenfeld no domina el inglés, pese a sus frecuentes visitas a EE.UU. Ángeles Balbiani, por su parte, reveló que fue la llegada de Nicolás Payarola lo que terminó con la participación de Junqueira, y también con la posibilidad de que cobre por su trabajo.

Leé más:

Wanda Nara le respondió con todo a la abogada que le reclamaba una deuda de honorarios

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.