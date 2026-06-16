La celebración por los 14 años de Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani, se convirtió en un conmovedor intercambio de amor en las redes sociales. Con mensajes cargados de emoción, recuerdos de su niñez y tiernas postales familiares, ambos artistas homenajearon a la adolescente en esta fecha especial.

Aunque sus caminos sentimentales se separaron hace años, Suar y Siciliani volvieron a demostrar que mantienen una excelente relación como padres y que Margarita sigue siendo el centro de sus vidas.

El primero en dedicarle unas palabras fue Suar, quien compartió en sus historias de Instagram una foto de su hija cuando era apenas una niña. En la imagen se la ve sentada sobre unas escaleras, con una colita alta y un look colorido que despertó ternura entre sus seguidores: “Esta nena hermosa cumple 14 años. Siempre vas a ser la nena de papá. Te amo, Margui”, escribió el productor y actor.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani) Por: Fabiana Lopez

Por su parte, Griselda eligió una imagen igual de especial para celebrar el cumpleaños de su hija. La actriz publicó una fotografía de Margarita durante su infancia, luciendo un gorro tejido multicolor y una sonrisa espontánea que conquistó a sus seguidores: “Feliz cumple Margarita, mi amor. ¡La vida con vos es un planazo!”, escribió junto a la postal. Y cerró, a corazóm abierto: “Te amo y te admiro cada día más. Qué suerte que tengo de ser tu mamá #14años”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@elchuecosuar) Por: Fabiana Lopez

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LUCIANO CASTRO TUVO UN GESTO INESPERADO CON GRISELDA SICILIANI Y ESTALLARON LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN

A cinco meses de su separación de Luciano Castro, Griselda Siciliani atraviesa una etapa de cambios y nuevos proyectos laborales. Mientras mantiene un perfil más bajo lejos de las polémicas, un inesperado gesto de su expareja volvió a ponerlos en el centro de la escena.

Lejos de los rumores y enfocada en sus propios desafíos, la actriz compartió a mediados de mayo una publicación muy especial en Instagram. En las imágenes se la ve posando junto a un afiche de Envidiosa, mientras repasaba algunos de los momentos más recordados de Vicky, su personaje en la exitosa serie: “Cuando me encuentro con Vicky por la ciudad”, escribió Siciliani junto a las fotos, en un posteo cargado de nostalgia y celebración por el camino recorrido.

Sin embargo, semanas después, un detalle llamó poderosamente la atención de los usuarios más observadores. Entre los más de 100 mil “me gusta” que recibió la publicación apareció el de Luciano Castro.

Foto: Instagram (@pochidegossipeame)

La encargada de detectar el movimiento fue Pochi de la cuenta de Instagram @pochidegossipeame (y panelista de Puro Show, el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece), quien compartió una captura en sus redes y alimentó las especulaciones sobre el vínculo entre los actores.

“¡El like de Lucho a Griselda! Me cuentan que habría empezado a seguir a la hija de ella y que continúa siguiendo a toda su familia. Para mí debe querer recuperarla... ¿Ella habrá dado vuelta definitivamente la página?”, escribió Pochi sobre el posteo.

Como era de esperarse, la observación generó una catarata de comentarios y abrió el debate entre los seguidores, que rápidamente comenzaron a preguntarse si el actor está buscando una nueva oportunidad con Siciliani o si se trata simplemente de una buena relación después de la ruptura.