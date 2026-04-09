En medio de la constante exposición mediática que rodea a Luciano Castro, una imagen inesperada comenzó a circular en las últimas horas y despertó todo tipo de comentarios. El actor fue fotografiado junto a Liliana Ditrani, la mamá de Camila Homs, en un encuentro que, lejos de cualquier escándalo, tuvo un tono completamente espontáneo.

La postal fue revelada por Juan Etchegoyen en su ciclo Mitre Live, donde se encargó de aclarar rápidamente el contexto para evitar especulaciones. Según detalló, no se trató de una cita ni de un vínculo sentimental, sino de un cruce casual en pleno centro porteño.

UN ENCUENTRO CASUAL Y CON BUENA ONDA

De acuerdo a la información que trascendió, Castro pasó por la puerta del local de vinos de Ditrani cuando ella lo reconoció y le pidió una selfie. El actor accedió sin inconvenientes y el momento quedó registrado en una imagen que luego se viralizó.

Si bien no hubo detalles sobre una charla extensa, quienes presenciaron la situación aseguraron que el intercambio fue cordial y con muy buena predisposición de ambas partes.

Crédito: Mitre Live

QUÉ HACÍA LUCIANO CASTRO EN LA ZONA

El actor se encontraba en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires por compromisos laborales. Según contaron, está en pleno rodaje de una serie, lo que explica su presencia en el lugar donde se produjo el encuentro.

Fiel a su estilo, Etchegoyen cerró el tema con una cuota de humor: dejó en claro que no hay romance alguno, aunque deslizó, entre risas, que harían “una linda pareja”.

Por ahora, la imagen queda como una simple coincidencia urbana que, en el caso de Castro, alcanza para convertirse en tema de conversación.