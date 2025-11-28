Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar, ya tiene 13 años y su crecimiento sigue llamando la atención cada vez que aparece en las redes sociales de sus padres.

Aunque la adolescente mantiene un perfil bajo y evita la exposición excesiva, ambos actores comparten ocasionalmente imágenes para celebrar momentos especiales, algo que despierta sorpresa entre los seguidores por lo mucho que ha crecido.

Así está hoy Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani: tiene 13 años y perfil bajo | Créditos: Instagram

Hace algunos meses, el productor y actor publicó tiernas postales junto a su hija, donde expresó todo su amor en un mensaje que enterneció a sus fans: “Con vos siempre en equilibrio Margui. Te amo”, escribió Suar.

Las fotos no tardaron en viralizarse, especialmente por el increíble parecido físico de Margarita con Griselda Siciliani.

Cómo está hoy Margarita, la hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar

Siciliani, por su parte, suele ser más discreta, pero igualmente compartió una imagen madre e hija donde el parecido volvió a quedar en evidencia.

Ya en su cumpleaños número 13, la actriz optó por homenajear a Margarita con un video que mostraba su crecimiento a lo largo de los años.

Esa publicación se volvió una de las más comentadas por quienes siguen su carrera, sorprendidos por la transformación de la niña, que pasó rápidamente de la infancia a una adolescencia marcada por rasgos muy similares a los de su mamá.