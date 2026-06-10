¿Qué diría Mozart sobre TikTok? ¿Cómo reaccionaría Beethoven al autotune? ¿Y qué pensaría Bach de los algoritmos que hoy deciden qué música escuchamos?

Esas preguntas son el punto de partida de “Vuelven los Clásicos”, el nuevo espectáculo de La Chirichota, la agrupación española que se convirtió en un fenómeno viral gracias a su combinación de música en vivo, humor, sátira y observación social.

Tras una exitosa gira por España y Latinoamérica, el grupo volverá a la Argentina durante agosto con una serie de presentaciones en distintas ciudades del país.

Foto: prensa La Chirichota

El show que imagina a los grandes compositores en pleno 2026

La propuesta parte de una idea tan simple como disparatada: imaginar que compositores como Mozart, Beethoven, Bach o Vivaldi despiertan en la actualidad y descubren un mundo dominado por el trap, el reggaetón, las redes sociales y las plataformas digitales.

A partir de esa premisa, seis artistas construyen una sucesión de canciones, personajes y situaciones cómicas que enfrentan el pasado con el presente para reflexionar, desde el humor, sobre cómo cambió nuestra forma de crear, consumir y disfrutar la música.

Con armonías vocales, vestuarios de época y una puesta en escena especialmente diseñada para potenciar el contraste entre ambos universos, el espectáculo se convirtió en una de las propuestas más originales del circuito iberoamericano.

Foto: prensa La Chirichota

Un fenómeno que nació en Canarias y conquistó al público

La Chirichota nació en Gran Canaria como una propuesta vinculada al carnaval local, pero con el paso de los años evolucionó hasta convertirse en una referencia internacional del humor musical.

Su estilo mezcla elementos de la chirigota tradicional, el teatro satírico y el concierto escénico, logrando conectar con públicos de distintas generaciones gracias a una fórmula que combina talento musical, crítica social y comedia.

El grupo está integrado por Víctor Lemes, Dani Rodríguez, Juan Dávila, Abraham Santacruz, Dani Quevedo e Isaac Dos Santos, artistas con una sólida trayectoria en la música, el teatro y el humor.

Foto: prensa La Chirichota

Una mirada divertida sobre la música actual

Durante los 90 minutos que dura el espectáculo, los clásicos de la música académica se enfrentan simbólicamente a algunos de los fenómenos culturales más representativos del presente.

Desde el auge del reggaetón hasta el impacto de las redes sociales, pasando por el uso del autotune y el poder de los algoritmos, “Vuelven los Clásicos” propone una reflexión divertida sobre la identidad cultural en tiempos digitales.

La premisa es clara: demostrar que las grandes obras nunca pasan de moda, incluso cuando deben convivir con las nuevas tendencias musicales.

Foto: prensa La Chirichota

Cuándo y dónde ver a La Chirichota en Argentina

La gira argentina de 2026 incluirá funciones en distintas ciudades:

5 de agosto: Tigre – Teatro Niní Marshall

7 de agosto: La Plata – Teatro Coliseo Podestá

8 de agosto: Lomas de Zamora – Teatro Coliseo

9 de agosto: Rosario – Teatro La Comedia

12 de agosto: Córdoba – Quality Espacio

Con humor inteligente, música en vivo y una mirada tan crítica como divertida sobre el presente, La Chirichota llega a la Argentina con una propuesta diferente que promete conquistar tanto a los amantes de la música clásica como a quienes disfrutan de la sátira y la comedia.